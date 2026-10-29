Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İngiltere'de düzenli forma şansı bulamamasına rağmen Chelsea'nin genç oyuncusu Estevao'yu A millî takım kadrosuna çağırdı ve ona destek verdi. Ancelotti, millî takımın Avrupa kulüplerinden farklı hedefler doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.

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Ancelotti, Chelsea’nin genç yeteneği Estevao’yu kadroya aldı

Chelsea’nin kanat oyuncusu Estevao, Carlo Ancelotti’nin Brezilya’nın kasım ayında Singapur’da Japonya ve ev sahibi ülkeye karşı oynayacağı hazırlık maçları için belirlediği 26 kişilik kadroda yer aldı. 19 yaşındaki hücum oyuncusu, Stamford Bridge’e transfer olduğundan beri A takımda forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Kulübünde sınırlı süre almasına rağmen Ancelotti, Estevao’ya millî takımda oynama fırsatı sunmakta kararlı.

İtalyan teknik direktör, oyuncunun millî takım için uzun vadede büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.

Ancelotti’den genç yeteneğe desteği sürdürme sözü

Ancelotti, Estevao’nun kulübündeki durumunun teknik ekibin onun yeteneğini geliştirmesine engel olmayacağını açıkça belirtti. Ancelotti, “Sahip olduğu tüm kaliteyi gösterebilmesini umuyoruz. Onu takip etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

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“Chelsea’de tek bir dakika bile oynamasa, millî takım için artık faydalı olmadığını düşündüğümüz güne kadar onu takip etmeyi sürdüreceğiz.”

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“Faydalı olduğunu düşündüğümüz sürece onu takip edeceğiz ve 19 yaşındaki bir oyuncu için gerektiği gibi, normal biçimde gelişme fırsatı sunacağız. Bunlar Chelsea’deki hedeflerden farklı” diye ekledi.

Ancelotti, kulüplerinde az süre almalarının olumlu yanına dikkat çekti

Estevao ve Real Madrid’in oyuncusu Endrick hakkında konuşan Ancelotti, kulüplerinde az süre almalarının millî takım görevinde olumlu bir yanı olduğunu savundu. Ancelotti, “Her zaman bir gözünüzle geriye, diğer gözünüzle ileriye bakmanız gerektiğine inanıyorum” dedi.

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“Geriye bakmak, elbette Estevao veya Endrick’in gelişmek için forma şansı bulmasının daha iyi olacağını görmek demek.”

Teknik direktör, “Ama olumlu açıdan bakarsak, dinç geliyorlar, yorgun değiller. Millî takımda iyi performans gösterebilirler” ifadelerini kullandı.

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Estevao, Singapur’daki hazırlık maçlarında forma şansı bulmaya hazırlanıyor

Estevao, hücumdaki etkili özelliklerini göstermek için kasım ayında Japonya ve Singapur’a karşı oynanacak maçları değerlendirmek istiyor.

Ancelotti, genç hücum oyuncularına iki maçta da bolca süre vermeyi planlıyor.

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Genç oyuncu, gelecek hafta Güneydoğu Asya’da kadroya katılacak.