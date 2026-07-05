Raphinha, Pazar günü Dünya Kupası'nda Norveç ile oynanacak sekizinci final maçı için Brezilya kadrosuna geri dönebilir. Bunu milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti basın toplantısında açıkladı.

Brezilyalı forvet, Haiti ile oynanan ikinci grup maçında (3-0 galibiyet) hamstringinden sakatlanmıştı. Bu Dünya Kupası'nda milli takıma geri dönebileceği son derece belirsizdi, ancak bu senaryo artık çok daha gerçekçi hale geldi.

Ancelotti basına yaptığı açıklamada, “Çok hızlı iyileşiyor ve bundan çok memnunuz,” dedi. “Çünkü o, takımımız için çok önemli bir oyuncu.”

Bu durumda Raphinha’nın Norveç maçında sahalara dönme ihtimali var. Ancelotti, “Yedek kulübesinde yer alıp birkaç dakika oynayabilir, böylece gerektiğinde onu sahaya sürebiliriz” dedi.

Kesinlikle kadroda yer almayacak olan isim ise Lucas Paquetá. Ofansif orta saha oyuncusu, Japonya (2-1) maçının devre arasında uyluk sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı ve forma giyemeyecek. Ancelotti, Norveç maçında onun yerine kimin oynayacağını henüz açıklamak istemiyor.

“Kadromuzda Paquetá seviyesinde oyuncular var, ancak her biri farklı nitelikler getiriyor; örneğin Danilo, Martinelli, Cunha ve Ederson’dan farklı,” diyor 67 yaşındaki İtalyan teknik adam.

“Karar, rakibin gücünü de göz önünde bulundurarak takımımızın nasıl oynadığına bağlı. Defansif açıdan sol kanatta Paquetá gibi birine ihtiyacımız var ve hem Martinelli hem de Danilo bu rolü üstlenebilir. Ancak top bizdeyken de sol orta saha pozisyonunu etkili bir şekilde doldurmaları gerekiyor.”