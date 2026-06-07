Carlo Ancelotti, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda sakatlanan Wesley'in yerine bir oyuncu seçti

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Pazar günü Wesley França'nın Dünya Kupası'nı kaçıracağını doğruladı. AS Roma'nın savunma oyuncusu Cumartesi günü sakatlandı ve kadroda yerini orta saha oyuncusu Éderson'a bıraktı.

Cumartesi günü Wesley için işler erken saatlerde ters gitti; maçın henüz 15. dakikasında ciddi bir kasık sakatlığı geçirdi. 22 yaşındaki kanat bekçisi sahadan çıkmak zorunda kaldı, teselli edildi ve gözyaşlarına boğuldu.

Şimdi en kötü senaryosu gerçekleşti: Dünya Kupası'na katılamayacak. Bu sezon AS Roma'da Serie A'nın en iyi kanat beklerinden biri olarak öne çıkan Wesley için büyük bir hayal kırıklığı.

Paulo Henrique (Vasco da Gama) ve Vitinho (Botafogo), pozisyon olarak Wesley'in yerini alması en olası iki isimdi, ancak bu fırsatı kaçırdılar.

Ancelotti, kontrolcü orta saha oyuncusu Éderson'u kadroya çağırmaya karar verdi. Atalanta'da forma giyen oyuncu, yaklaşık 45 milyon euroya Manchester United'a transfer olmak üzere.

Fabrizio Romano, transferle ilgili resmi törenlerin Temmuz ayında, Dünya Kupası'ndan sonra gerçekleşeceğini biliyor. 26 yaşındaki sağ ayaklı oyuncu, bugüne kadar O Seleção formasıyla üç kez milli oldu.

Brezilya en son 2002 yılında dünya şampiyonu olmuştu ve 24 yıl süren bu kıtlığı önümüzdeki yaz sona erdirmeyi umuyor. Ancelotti'nin takımı grup aşamasında sırasıyla Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak.



