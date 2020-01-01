Carlo Ancelotti: Allan, dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncularından biri

İtalyan teknik direktör, Everton'ın yeni transferinin kendilerine büyük güç katacağının altını çizdi.

, 'nin orta saha oyuncusu Allan'ı transfer ederken, Merseyside ekibinin menajeri Carlo Ancelotti ise Brezilyalı oyuncu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Daha önce Napoli'de Allan ile çalışma fırsatı bulan Ancelotti, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu transfer gerçekleştiği için mutluyum. Bir anlaşma yolu bulmanın kolay olmadığını düşünüyordum, ancak sonunda bunu başardık ve bence Allan bizim için harika bir oyuncu olduğunu kanıtlayacak" ifadelerini kullandı.

Allan'ın yeteneklerinden hiçbir şüphesi olmadığını belirten İtalyan teknik direktör, "Sahaya büyük bir enerji koyabilen bir oyuncu. Taktiksel olarak da hem toplu hem de topsuz oyunda çok iyi. Bizim için harika bir transfer oldu" dedi.

Daha fazla takım

Allan'ın orta sahalarına büyük bir güç katacağını belirten Ancelotti, "Onunla birlikte elimizdeki tüm kaliteli oyuncular da gelişme fırsatı bulacak. O sadece tek başına iyi bir oyuncu değil. Aynı zamanda enerjisiyle etrafındakileri de daha iyi hâle getirebilecek bir oyuncu" yorumunu yaptı.

Allan'ın çok agresif bir oyuncu olduğunu söyleyen Ancelotti, "Kişisel görüşüm, onun dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncularından biri olduğu yönünde" dedi.