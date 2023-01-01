Real Madrid'in futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasında yer alan İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, ülkesinin basınından Il Foglio'ya çarpıcı bir röportaj verdi.

2022'nin kendisi adına son derece önemli bir yıl olduğunun altını çizen Ancelotti, sıkıntılı geçen günlerin ardından kariyerini yeniden ayağa kaldırdığı için hissettiği mutluluğu gizlemedi.

"Şampiyonlar Ligi'ni nasıl kazandığımızı düşünürsek eşsiz bir yılı geride bıraktık. 2022 kesinlikle hayatımın en özel yıllarından biriydi.

Hemen herkes kariyerimin sona erdiğini sanıyordu ama Şampiyonlar Ligi'ni kazandık.

Futbolda bazen işler yolunda gitmez. Napoli'de Serie A'yı kazanamadık ama İtalya'ya geri dönmek istediğimde bunu son derece tutkulu bir takımda yaptım.

Everton da benim için iyi bir maceraydı. 22 yıl sonra Anfield'da Liverpool'a karşı derbi kazandık.

Everton için çalışırken Madrid'den gelen telefon ise sürpriz oldu. Umulmayan, beklenmedik bir dönüştü.

Çocukken Inter taraftarı olduğum ise doğru. Inter benim çocukluğumun takımıydı. 6 yaşımdan 15 yaşıma kadar Inter taraftarıydım ama sonra fikirlerim değişti ve artık yüzde 100 Milan taraftarıyım"

