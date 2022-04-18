Carlo Ancelotti, 2022 Katar'da İtalya'yı desteklemeyi umuyordu ancak ülkesinin turnuvaya bilet alamamasıyla hakkını Cyle Larin ile Atiba Hutchinson'ın takımı Kanada'dan yana kullanıyor.

2020 Avrupa Şampiyonası galibi İtalya, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Kuzey Makedonya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya katılım hakkını kaybetti.

Roberto Mancini'nin öğrencileri, art arda ikinci Dünya Kupası'na gidemiyor ve bu durum da Ancelotti'yi başka bir ülkeyi desteklemeye sürükledi.

Ancelotti neden Kanada'yı destekliyor?

Kanada, 1986'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. Carlo Ancelotti ise 2014 yılında dünyaevine girdiği Kanadalı eşi Mariann Barrena McClay nedeniyle ülkenin en büyük destekçisi.

Ancelotti, 2022 Dünya Kupası'nda Beşiktaşlı oyuncular Cyle Larin ile Atiba Hutchinson'ın takımı Kanada'yı tutuyor.

Rai Radio'ya konuşan İtalyan teknik direktör şunları söyledi: "Dünya Kupası'nda Kanada'yı destekleyeceğim: Yıllardır yoklardı ve orası benim ikinci evim."

Ancelotti'yi gelecekte neler bekliyor?

Ancelotti, teknik direktörlük kariyeri boyunca AC Milan, Juventus, Chelsea, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'i çalıştırdı.

Şimdi ise Real Madrid ile 2024'e kadar sözleşmesi var ve geleceğiyle ilgili güncel bir planlaması yok.

"Bunu Real Madrid'den ayrıldığım gün konuşacağım. Real Madrid'den 20 yıl sonra ayrılırsam Milan'a gitmek yerine emekli olabilirim."

"Milan beni yetiştirdiği için kalbimdeki birkaç takımdan biri: bir oyuncu değil, antrenör olarak. Milan'da direktör olmak mı? Maldini harika bir iş çıkarıyor ve iki kişiye gerek yok."

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