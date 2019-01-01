Carles Alena: Şampiyonluğu taraftarımızın önünde kutlamak istiyoruz

Carles Alena, Barcelona’nın Alaves’i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

’nın 2-0 kazandığı maçtaki ilk golün sahibi Carles Alena, takımına yardım edebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Carles Alena beIN Sports’a yaptığı açıklamada “Maça iyi başladık ve şanslar bulduk ama rakibimiz çok iyi kapandı. Sergi Roberto’nun harika pasında gol atmayı başardım. Takımıma yardım edebildiğim için çok mutluyum. Valverde daha fazla alan bulmamızı ve ikinci bölgeye girmemizi istedi. İyi bir maç çıkardık. Şampiyonluk için önce yarını bekleyeceğiz eğer Atletico maçını kazanırsa, Cumartesi günü oynayacağımız karşılaşmadan galip ayrılıp, taraftarımızın önünde kutlama yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki oyuncu bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 22 resmi karşılaşmada takımına 2 gollük katkı sağladı.