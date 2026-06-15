Carl Hoefkens'in NAC Breda'daki geleceği belirsiz: olaylar farklı bir yöne doğru ilerliyor

Carl Hoefkens, OH Leuven'de göreve başlayabilir. Voetbal International bunu Pazartesi günü duyurdu. NAC Breda'nın teknik direktörü son üç aday arasında yer alıyor ve yeni baş antrenör olmak için en güçlü aday gibi görünüyor.

Leuven'in Hoefkens'e olan ilgisi yeni değil: söylentiler bir süredir dolaşıyor. Belçikalı kulüp, onu bu sezon Eredivisie'den küme düşen takımdan kapmak istiyor.

Bununla birlikte, Hoefkens'i çevreleyen tüm hikaye farklı bir yöne doğru ilerliyor gibi görünüyor. Daha önce Voetbal International, kaynakların kendilerine Hoefkens'in NAC'de kalacağını doğruladığını bildirmişti. Bu nedenle teknik direktörün ayrılığı 'kesinlikle yalanlanmıştı'.

Ancak Belçika'da Hoefkens'in Leuven'in yeni teknik direktörü olacağına inanılıyor. Belçika medyası, NAC'nin Hoefkens'in kalacağına dair önceki açıklamasının, küme düşmeyle ilgili kargaşayı yatıştırmak amacıyla yapıldığını iddia ediyor. Voetbal International, NAC içindeki kaynakların bunu yalanladığını belirtiyor.

Hoefkens'in NAC'de kalmak için "son derece motive" olduğu söyleniyor, ancak iyi bilgilendirilmiş bir Flaman medya kuruluşu olan Het Laatste Nieuws, transferin çoktan kesinleştiğini iddia ediyor.

Böylece 47 yaşındaki teknik direktör, doğduğu ülkeye geri dönebilecek. Daha önce Club Brugge ve Standard Liège'de kısa süreli olarak teknik direktörlük yapmıştı.

2024 yazında Breda'da bir sözleşme imzaladı. 2024/25 sezonunda ligde kalmayı başardı. Ancak bu sezon bunu başaramadı. Breda ekibi ligi on yedinci sırada tamamladı ve küme düşmesi kesinleşti.