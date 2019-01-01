Careca: Icardi, Napoli'ye gelmek istemiyorsa cehenneme kadar yolu var

Napoli'nin teklif götürdüğü yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin transferinde henüz bir sonuca varılmamış olması sabırları taşırdı.

Transfer döneminde adı birçok takımla anılan 'li futbolcu Mauro Icardi'nin hangi takımla anlaşacağı hala belirsizliğini koruyor.

Son olarak 'nin 65 milyon euro önerdiği yıldız oyuncu kararını henüz vermedi.

Haberin devamı aşağıda

Napoli'nin efsane oyuncularından Careca, Il Mattino'ya verdiği demeçte Arjantinli futbolcunun belirsizliğinden oldukça sıkıldığını dile getirdi:

"Hala Icardi'nin cevabını mı bekliyoruz? Eğer Napoli'ye gelmek istemiyorsa cehenneme kadar yolu var! Napoli'nin ve taraftarların büyüklüğünün farkında mı? Bu forma ile gol atmanın ne demek olduğunu hiç düşündü mü? Eğer istemiyorsa gelmemesi daha iyi. Napoli'de olsaydım onun için bir saniyeyi daha ziyan etmezdim."

Napoli'de halihazırda zaten iyi bir santrfor olduğunu belirten Careca, "Napoli'nin zaten harika bir 9 numarası var. Arkadiusz Milik bu sezon 30 gol atabilir. Milik iyi pozisyon alıyor ve güzel bir bitiriş yeteneği var. Bir santraforda olması gereken her özelliğe sahip" şeklinde konuştu.