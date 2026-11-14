Cardinale: "Milan'ı asla satmayacağım, Berlusconi gibi yapmak istiyorum. Kimse bana bir futbolcuyu almaya gücümün yetmeyeceğini söyleyemeyecek"

Gerry Cardinale, La Gazzetta dello Sport'a uzun bir röportaj verdi. Milan'ın sahibi ve RedBird'ün bir numaralı ismi, Milan için büyük yenilikler duyurdu. İşte söyledikleri.

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"Yeni holdingimiz Milan Sports & Entertainment'ı kurduk. Bu tür girişimlerin arkasındaki itici güç, Milan'a transfer piyasasında rekabet edip dünyanın en iyi oyuncularını kadrosuna katması için gereken mali gücü sağlamak. Stadyumdan, San Donato'daki arenadan ve Nba Europa gibi üzerinde çalıştığımız diğer faaliyetlerden gelecek kaynaklarla kulübün mali yapısını dönüştüreceğim."

"Bir futbolcuyu istediğimizde kimsenin bana 'Onu alamazsınız çünkü buna gücünüz yetmez' diyememesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şu anda yalnızca Premier League kulüpleri bu düzeyde paralar yatırıp en iyi oyuncuları kadrolarına katabiliyor. Milan'ı yalnızca İtalya'da değil, Avrupa kupalarında da zirveye taşımak istiyorsam dünyanın en büyük kulüpleriyle nasıl rekabet edebileceğimizi anlamamız gerekiyor."

"Milan'a bağlılığım uzun vadeli. Milan'ı asla satmayacağım. Asla. Bu proje, Milan'ı yeniden kazanan bir kulüp hâline getirmek için. Bunu başarmanın uzun zaman almasını kabullenmeye hazır değilim. Bir an önce başarmak istiyorum. Ne kadar hızlı olacağını göreceğiz... Hedefim düzenli olarak Serie A şampiyonlukları kazanmak ve elbette Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmek. Milan Sports & Entertainment, bütün bunları mümkün kılacak temeli oluşturuyor."

"Milano'ya bırakacağımız miras bu. Stadyum, elbette mali yapımızı dönüştürecek çok büyük bir miras. Bunun yanında San Donato'daki bölgeye ilişkin proje ve diğer çalışmalar da var. Milan'ın yeniden büyük bir kulüp olmasını istiyorsak Premier League kulüpleriyle aramızdaki gelir farkını kapatmalıyız. Dört yıl önce kulübü satın aldığımda 'Berlusconi 2.0' ifadesini kullanmıştım ve kimse ne demek istediğimi anlamamıştı. Şimdi belki de görülmeye başlanıyor."

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"Herkes kendimi Berlusconi'yle kıyaslayarak kibirli, benmerkezci bir karşılaştırma yaptığımı düşündü ama hedefim buydu. Anlatmaya çalıştığım şuydu: Berlusconi, Milan'ı ve onunla birlikte Serie A'yı nasıl dönüştürdüyse biz de kulübü, sahibi olarak, içinde yaşadığımız yeni çağa taşımak istiyoruz. Bunu, Berlusconi'nin yaptığı gibi, yani yeni bir yolla yapmak gerekiyor. Ben bu şekilde çalışmaya alışığım; dünyada ve Amerika'da en üst düzeyde böyle hareket ediyorum."

"Hedefim dünyanın en iyi kulüpleriyle rekabet etmek. Bunu spor ve eğlence dünyasına dair küresel vizyonum sayesinde yapmak istiyorum. Dünyada birden fazla spor dalında faaliyet gösteren ve tesislerinin bir kısmına da sahip olan platformların sayısı fazla değil. Milan'ı da bu listeye eklemek istiyoruz. Onlarla rekabet etmek, ardından da onlardan daha iyi olmak için."

"Yaz turnesi Avustralya'da mı, ABD'de mi olacak? Amorim ile bunu konuştuk. Size şimdilik sadece şunu söyleyebilirim: Gelecek yaz yurt dışında hazırlık maçları yaparsak bunlar ABD'de olacak. Tabii yaparsak... Henüz karar vermedik ve karar Ruben'in olacak. Takım için en iyisi neyse ona göre hareket edeceğiz: Yurt dışında hazırlık maçları oynamak, kulübe birkaç milyon kazandırmak için değil, takıma katkı sağlamak için yapılmalı. Eski yönetim döneminde olduğu gibi o iki milyonu kazanmak artık hedefimiz olmayacak. Bizim yönetimimiz altında bu bir daha olmayacak. Hazırlık maçları kapsamında düzenleyeceğimiz her şeyi teknik direktörümüzle birlikte değerlendireceğiz. Her yolculuğu. Başkalarının düzenlediği turnelere de katılmayacağız. Oyuncularımızı ilk sıraya koyuyoruz. Kazanmak için iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Hedefimiz bu ve buna bir an önce ulaşmayı amaçlıyoruz."