Cardinale: "Camarda ve Comotto, Milan'ın vizyonunun, geleceğinin ve kararlılığımızın simgesi. Öncelik altyapı oyuncularında"

Bu sabah Milan , Francesco Camarda ve Christian Camatta'nın sözleşmelerinin yenilendiğini duyurdu. Milan Başkanı Gerry Cardinale konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı





"Camarda ve Comotto'nun sözleşmelerini yenileme yönündeki uzun vadeli taahhüdümüz, kulübün sahibi olduğum günden bu yana kulüp için ortaya koyduğum vizyonla tamamen örtüşüyor.









Altyapımızdan yetişen oyunculara öncelik vereceğiz, gelişim süreçlerinde onların yanında olacağız ve sahada takımın başarılarına katkı sağlamaları için potansiyellerini en üst düzeyde değerlendireceğiz.





İkisi de Milan'ın en iyi yönlerini temsil ediyor: altyapımızı ve kulübün gelecekte izlemek istediği yönü. Milan formasını giymek bir ayrıcalık olmalı. Biz de tam olarak buna odaklanmak istiyoruz; Milan değerlerini ve kulübün gelecek yıllarda neyi temsil edeceğini en iyi şekilde yansıtan oyuncular yetiştirebilecek bir yapıya sahip olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Hem Camarda hem de Comotto, Milan olmanın ne anlama geldiğinin simgesi: Kazanmak için oynuyoruz ve onlar da kazanan oyuncular."