Cardiff'in yeni transferi Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu!

Cardiff'in yeni transferi Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktan haber alınamıyor.

Futbol dünyası şok bir haberle sarsılmış durumda.

Cardiff City'nin Nantes'tan transfer ettiği golcü futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak, Manş Denizi üzerinde kayboldu. Uçaktan haber alınamıyor.

AFP' nin polis kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, uçakta Cardiff kadrosuna katılmak üzere Galler'e doğru hareket eden Sala da bulunuyor. Arjantinli futbolcunun menajerinin de uçakta yer aldığı belirtiliyor.

Aramalar sürüyor

Manş Denizi üzerinde radardan kaybolan uçağı arama çalışmaları sürüyor.

Guernsey Polisi'nden yapılan son açıklamada, bir uçak ve bir filika ile aramaların devam ettiği, arama çalışmalarının gece boyu sürüp sürmeyeceğine ise gün batımında karar verileceği duyuruldu.

Cardiff City cephesinden açıklama

Cardiff City, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Sahibimiz Tan Sri Vincent Tan ve başkanımız Mehmet Dalman, durum hakkında çok endişeliler. Aklımız ve kalbimiz, Emiliano'yla birlikte. Bugünkü tüm antrenmanları erteleme kararı aldık. Cardiff City olarak, bu zor zamanımızda bize destek veren tüm futbol ailesine teşekkür ediyoruz," ifadelerine yer verdi.

Nantes da Sala'nın durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu. "Nantes, bu sabah Emiliano Sala'nın uçağının ortadan kaybolmasıyla ilgili çok rahatsız edici bir haber aldı," denilerek başlayan açıklamada, "Uçak, Manş Adaları üzerindeyken kayboldu. Yönetim kurulu ve bütün kulüp, umudunu koruyor, Emiliano ve uçaktaki diğer tüm yolcuların güvenli bir şekilde bulunmaları için dua ediyor," ifadeleri kullanıldı.

"Hayatta olduğunu umut ediyorum..."

Nantes Başkanı Waldemar Kita ise yaptığı açıklamada, "O bir savaşçı. Hayatta olduğunu umut ediyorum. Bu sabahtan beri aldığımız destek mesajları çok etkileyiciydi," dedi.

Nantes Kulübü ayrıca, taraftarlarına bu akşam 18:30'dan itibaren şehirdeki Kraliyet Sarayı'nın önüne sarı laleler bırakma çağrısında bulundu.

Bu sezon 19 Ligue 1 maçında 12 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, 17 milyon euro karşılığında Cardiff'e transfer olmuş ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olmuştu.