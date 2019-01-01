Cardiff, Sala'nın uçağının kaybolmasının ardından yeni golcü transfer edecek mi?

Emiliano Sala'nın kayıp uçağını arama çalışmaları durdurulurken, gözler Cardiff City'ye çevrildi.

Cardiff City'nin Nantes'tan transfer ettiği Emiliano Sala'nın kaybolan uçağı belirsizliğini korurken, Galler kulübü bir yandan 31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemine uymak zorunda.

Uçak arayışları üçüncü günde de devam ederken, Cardiff'in sportif planları doğal olarak ikinci planda kaldı. Fakat Cardiff CEO'su Ken Choo, transfer dönemi kapanmadan kulübün yeni oyuncular getirmeye çalıştığını itiraf etti.

Talk Sport' a konuşan Ken Choo, "Sala'ya ulaşmak için yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Fakat yine de devam eden bir işimiz var ve transferin son tarihine uymamız gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Bu arada Guernsey polis şefi David Barker ise yaptığı açıklamada arama çalışmalarını sonlandırdıklarını açıkladı. Polis şefi yaptığı açıklamada, "Uçak kaybolduğundan beri yapılan tüm çalışmalara rağmen uçağa dair hiçbir ize rastlanmadı. Bu saatten sonra yolcuların hayatta kalma ihtimali çok çok düşük. Toplam 80 saat boyunca üç uçak ve beş helikopterle aramalar gerçekleştirdik. Son uçağın da inmesiyle birlikte aktif aramayı sonlandırdık," ifadelerini kullandı.