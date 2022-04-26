Cardiff City'ye göre uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın ölümünde Fransız kulübü Nantes'in hatası var ve o sezonki küme düşmelerinin arkasında bu ölüm yatıyor.

Cardiff, Nantes'tan Championship'e düşmelerinin bir sonucu olarak TV hakları, reklam ve sponsorlukta kaybettiklerini iddia ettikleri bir rakam olan 80 milyon sterlin talep ediyor.

Cardiff, o sezon ligi 17. sıradaki Brighton'ın sadece iki puan altında bitirdi ve kulüp, o zamanki menajer Neil Warnock ile birlikte Sala'nın gollerinin fark yaratacağını düşünüyordu.

Sala nasıl hayatını kaybetti?

Şilili forvet Sala, 21 Ocak 2019'da Nantes'tan Cardiff'e transferini tamamlama yolunda bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

Uçuş, Nantes adına oyuncunun menajeri Willie McKay tarafından organize edildi, dolayısıyla Cardiff Fransız kulübünü sorumlu tutuyor.

Cardiff'in iddiası, Galler kulübünün oyuncunun ölümünden önce Nantes ile kararlaştırılan 15 milyon sterlinlik transfer ücretini ödemesi gerekip gerekmediğine karar verecek olan Spor Tahkim Mahkemesi duruşmasının bir parçası olarak geldi.

Tevez örneği

Cardiff, 2007 Carlos Tevez davası örneğine işaret ediyor. West Ham, 2006/07 sezonunda küme düşmekten kaçınmalarına yardımcı olan Tevez ve Javier Mascherano ile sözleşme imzalarken üçüncü taraf mülkiyet kurallarını ihlal ettiğine karar verildi.

Küme düşen Sheffield United, puan cezası için bastırdı, ancak sonunda 26,5 milyon poundluk bir tazminat paketi üzerinde anlaşmaya varıldı.

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