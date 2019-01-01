Cardiff, Emiliano Sala için 6 milyon euro ödeyecek

FIFA, Cardiff'in Emiliano Sala'nın transferi için Nantes'a 6 milyon euro ödemesine hükmetti.

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, geçtiğimiz Ocak ayında 'tan 'e transfer olmuş ancak yeni takımına gitmek için bindiği uçağın düşmesi sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybederek tüm dünyayı yasa boğmuştu.

Herkesi kahreden bu ölüm sonrası en çok tartışılan konulardan biri de oyuncunun bonservisi konusunda yaşanan kriz olmuştu.

Cardiff City'nin 18 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemek istememesi üzerine açılan davada ise nihai karar bugün verildi. FIFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ekibinin Nantes'a 6 milyon euro ödemesine hükmedildiğini duyurdu.

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Söz konusu meblağın transfer için daha önce belirlenen ödeme planındaki ilk taksite denk geldiği ifade edildi.

Cardiff City, kararı CAS'a taşıyacak

Cardiff City ise FIFA'nın kendilerine vermiş olduğu Sala'nın bonservisini ödeme talimatının ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) karara itiraz etmeye hazırlanıyor.