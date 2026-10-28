Arsenal, Fleetwood Town'a elendiği hayal kırıklığı yaratan Carabao Kupası maçında Max Dowman'a gösterilen kırmızı karta itiraz etmeye karar verdi. Genç yetenek maçın son bölümünde oyundan atılırken, takımının penaltı atışları sonucunda elenmesiyle Mikel Arteta'nın kenardaki hayal kırıklığı açıkça görüldü.

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Arteta genç yıldızdan hayal kırıklığına uğradı

Arsenal'ın Carabao Kupası serüveni salı gecesi felaketle sona erdi: League Two ekibi Fleetwood Town'a sürpriz biçimde yenilerek dördüncü turda elendi. Gündeme ise Harrison Neal ile yaşadığı tartışmalı bir arbedenin ardından 85. dakikada doğrudan kırmızı kart gören 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Dowman damga vurdu.

Fleetwood oyuncusuna doğru ayağını tam olarak savurmamış olsa da Neal'a ayağıyla temas eden altyapıdan yetişme oyuncu sahadan ağır adımlarla ayrılırken Arteta hayal kırıklığını gizlemedi.

Arsenal resmî itirazda bulundu

Maçın ardından Arteta, oyuncularının sahadaki davranışlarına ilişkin beklentilerini açıkça dile getirdi. Arteta, “Maçın bağlamına hazırlanırken saygı göstermemiz gerekenler ve duygusal olarak kontrol etmemiz gerekenler konusunda çok net olduk. Bu çok açıktı” dedi.

Arteta'nın kamuoyu önündeki hayal kırıklığına rağmen Arsenal, genç yeteneğini korumak için kırmızı karta itiraz etmeyi planlıyor. Bu bilgiyi BBC Sport aktardı. Mevcut durumda Dowman, şiddetli hareket nedeniyle üç maçlık men cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya.

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Arsenal'ın sakatlık krizi derinleşiyor

Bu olay, kısa süre önce İngiltere 19 Yaş Altı Takımı'nda oynarken de kırmızı kart gören, gelecek vadeden oyuncu için zorlu bir aya işaret ediyor. Kuzey Londra kulübü, Dowman'ın yaklaşan maçlarda forma giyebilmesi için FA'nın kararı bozmasını umuyor.

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Bukayo Saka, Christos Tzolis ve Noni Madueke'nin tamamının şu anda sahalardan uzak olması nedeniyle kanatlarda ciddi bir sakatlık krizi yaşayan Arsenal için olası cezanın zamanlaması daha kötü olamazdı.

Gözler Anfield deplasmanına çevrildi

Arsenal, kupa hayal kırıklığını hızla geride bırakıp pazar günü Liverpool deplasmanında oynayacağı kritik Premier League maçına hazırlanmak zorunda.

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Karşılaşma öncesinde Arsenal, 21 puanla Premier League tablosunda ikinci sırada yer alıyor ve lider Manchester City'nin yalnızca averajla gerisinde bulunuyor. Liverpool ise 15 puanla dördüncü sırada.