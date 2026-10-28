Liverpool, Carabao Cup çeyrek finalinde Bournemouth'u ağırlayacak. Son şampiyon Manchester City ise League One ekibi Bradford City ile karşılaşacak. Arsenal'ı penaltılarla eleyen Fleetwood Town, Everton veya Newcastle United'ı konuk edecek. Crystal Palace ile Sunderland da iki Premier League takımının karşı karşıya geleceği maçta mücadele edecek. Dört maçın tamamı 14 Aralık'ta başlayan hafta oynanacak.

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Fleetwood'u bir başka Premier League sınavı bekliyor

Arsenal karşısındaki çarpıcı galibiyetinin ardından Fleetwood Town, çeyrek finalde bir başka Premier League takımını evinde ağırlama fırsatı yakaladı. İngiltere'nin dördüncü kademesinde 18. sırada yer alan League Two ekibi, perşembe günü Everton ile Newcastle United arasında oynanacak maçın galibini konuk edecek.

Mikel Arteta'nın geçen sezon bu turnuvada finali kaybeden Premier League şampiyonu ekibi, salı günü penaltılarla elendi. Viktor Gyokeres, Fleetwood'un ilk yarıdaki açılış golüne ikinci yarının başlamasından beş dakika sonra karşılık verdi. Ancak Max Dowman kırmızı kart gördü, Bruno Guimaraes penaltı kaçırdı ve Conor Haughey, 5-3 sona eren penaltı atışlarında galibiyeti getiren vuruşu yaptı.

Son şampiyon Manchester City'nin rakibi Bradford

The Athletic'in belirttiği üzere, son şampiyon Manchester City, 2013'te bu turnuvada finale yükselen League One ekibi Bradford City ile evinde eşleşti. Bradford, kendisi gibi üçüncü kademede mücadele eden Peterborough United'ı salı günü 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Brighton, çarşamba günü City'yi son ana kadar zorladı. İki takım arasındaki maç 2-2 sona ererken son şampiyon, penaltı atışlarını 4-3 kazandı. Etihad Stadyumu'na gidecek Bradford, modern futbolun en büyük sürprizlerinden birine sahne olmuş bu turnuvada Fleetwood'un izinden giderek bir sürprize daha imza atmayı umuyor.

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Iraola'nın Liverpool'u, eski kulübü Bournemouth'u ağırlayacak

Andoni Iraola'nın Liverpool'u, çarşamba günü Chelsea karşısında heyecan dolu penaltı atışlarından galip çıktıktan sonra onun eski kulübü Bournemouth'u ağırlayacak. Liverpool, 1-1 biten maçın ardından Wesley Fofana'nın kaçırdığı penaltıyla atışları 6-5 kazandı. Bournemouth ise Aston Villa'yı evinde 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Diğer eşleşmede iki Premier League takımı Crystal Palace ile Sunderland karşı karşıya gelecek. Palace, Craven Cottage'da Fulham'ı 1-0 mağlup etti. Sunderland ise 3-1 öndeyken Brentford'un uzatma dakikalarında attığı golün ardından Stadium of Light'ta 3-2'lik gergin bir galibiyet aldı.

Çeyrek finaller aralık ayında oynanacak

Everton ile Newcastle, dördüncü turun son eşleşmesini sonuçlandırmak ve Fleetwood'a hangi takımın gideceğini belirlemek için perşembe günü karşılaşacak. Dört çeyrek final maçının tamamı 14 Aralık'ta başlayan hafta oynanacak.

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Yarı finaller, 11 Ocak ve 1 Şubat'ta başlayan haftalarda; final ise 21 Mart Pazar günü oynanacak.

Carabao Kupası çeyrek final eşleşmelerinin tamamı:

Fleetwood Town - Everton veya Newcastle

Manchester City - Bradford City

Crystal Palace - Sunderland

Liverpool - Bournemouth



