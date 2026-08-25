Adı ister Carabao Cup, ister EFL Cup, isterse League Cup olsun, bu organizasyon her zaman büyük heyecana ve unutulmaz futbol anılarına sahne oluyor.

21 Mart'ta Wembley Stadyumu'ndaki Final ile sona erecek bu sezonki Carabao Cup'ta zafere giden yolculuk bu ay tüm hızıyla sürüyor. Premier League kulüplerinden bazılarının da artık mücadeleye dahil olmasıyla, yaklaşan maçlara bilet alarak siz de bu heyecan verici organizasyonun bir parçası olabilirsiniz.

GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar oldukları dahil, bilmeniz gereken tüm önemli Carabao Cup bilet bilgilerini sizin için derledi.

Carabao Cup 2. Turda öne çıkan yaklaşan maçlar

Tarih ve Saat (yerel) Maç Yer Biletler 25 Ağustos Salı (19.45) Stoke City - Hull City bet365 Stadium (Stoke-on-Trent) Biletler 25 Ağustos Salı (19.45) Ipswich Town - Leicester City Portman Road (Ipswich) Biletler 25 Ağustos Salı (20.00) Nottingham Forest - Leeds United City Ground (Nottingham) Biletler 25 Ağustos Salı (20.00) Birmingham City - Brentford St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Biletler 26 Ağustos Çarşamba (19.45) Newcastle United - West Brom St. James' Park (Newcastle) Biletler 26 Ağustos Çarşamba (19.45) Tottenham Hotspur - Charlton Athletic Tottenham Hotspur Stadium (Londra) Biletler 26 Ağustos Çarşamba (20.00) Preston North End - Everton Deepdale (Preston) Biletler 27 Ağustos Perşembe (19.30) Chelsea - Luton Town Stamford Bridge (Londra) Biletler 27 Ağustos Perşembe (20.00) Fulham - AFC Wimbledon Craven Cottage (Londra) Biletler

Carabao Cup 2026/27 tam turnuva takvimi

Tur Tarih(ler) Biletler Ön Eleme Turu 1-3 Ağustos Biletler 1. Tur 7-9 Ağustos Biletler 2. Tur 24 Ağustos haftası Biletler 3. Tur 7 ve 14 Eylül haftaları Biletler 4. Tur 26 Ekim haftası Biletler Çeyrek finaller 14 Aralık haftası Biletler Yarı finaller (1. maç) 11 Ocak haftası Biletler Yarı finaller (2. maç) 1 Şubat haftası Biletler Final 21 Mart Pazar Biletler

Carabao Cup biletleri nasıl alınır?

Carabao Cup bileti almanın en güvenli yolu olarak genellikle kulüplerin resmi sitelerinden doğrudan satın alma yöntemi görülür. Erken rezervasyon büyük önem taşırken, kombine sahipleri ve kayıtlı üyeler genellikle koltuk bulma konusunda en yüksek şansa sahip olur. Carabao Cup biletleri bir takımın kombine fiyatına otomatik olarak dahil edilmez, ancak kombine sahiplerine ve kulüp üyelerine normalde koltuklarını satın almaları için öncelikli erişim dönemleri tanınır.

Taraftarlara hafta içi ışıklar altında heyecan verici bir maçı izleme fırsatı sunmasının yanı sıra, Carabao Cup pek çok kişi için takımlarını sahada görme konusunda nadir bir imkan da yaratır. Premier League maç bileti bulmak taraftarlar için giderek daha zor hale gelirken, bu kupa eşleşmeleri bazıları için alternatif bir yol olabilir.

Taraftarlar, resmi kanallar üzerinden Carabao Cup bileti almanın yanı sıra, ikincil piyasadan da bilet temin etme seçeneğine sahip. StubHub, alternatif kanallar üzerinden bilet almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri.

Carabao Cup biletleri ne kadar?

Beklendiği üzere, Carabao Cup ilerledikçe ve son turlara, ardından Final'e yaklaştıkça bilet talebi artıyor. Carabao Cup'ın ilk turlarında resmi yüz değerindeki biletler yetişkinler için genellikle £10 ile £30 arasında değişirken, genç taraftar biletleri £1 ile £10 gibi fiyatlara bulunabiliyor.

Premier League takımları ilerledikçe fiyatlar da yükseliyor; çeyrek final ve yarı finaller için resmi biletler, stadyumdaki kategoriye bağlı olarak ortalama £20 ile £60 arasında değişiyor.

Wembley Stadyumu'ndaki Final için ise vitrin niteliğindeki etkinliğin yüz değerindeki bilet fiyatları, farklı oturma kategorilerinde yaklaşık £40'tan £150'ye kadar uzanıyor.

Uygunlukla ilgili ek bilgiler için kulüplerin resmi bilet portallarını takip etmeyi unutmayın. StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerinde Carabao Cup maç biletleri de şu anda mevcut.

Carabao Cup 2026/27 maçları nasıl izlenir?

Yaklaşan Carabao Cup maçlarından herhangi birine gidemiyorsanız, en iyi ikinci seçenek mücadeleyi evde ya da hareket halindeyken izlemek veya canlı yayınla takip etmek. Birleşik Krallık'taki izleyiciler için Sky Sports, bu sezonki Carabao Cup'taki tüm maçları canlı yayınlıyor/aktarıyor. Tüm maçları Sky Sports'ta izleyebilmenin yanı sıra, NOW ve Sky Sports uygulaması üzerinden de yayınları takip edebilirsiniz.

NOW, tüm Sky Sports kanallarına, her Sky Sports+ yayınına ve çok daha fazlasına erişim sunan anında yayın hizmetidir. Bir uygulama olduğu için müşteriler kayıt olup 60'tan fazla cihazda anında yayın izleyebilir. NOW Sports üyelikleri ayrıca müşterilere, üyelik süresi boyunca tüm canlı Sky Sports+ yayınlarına ek olarak Sky Sports belgeselleri ile seçili tekrarlar ve özetlere isteğe bağlı erişim sağlar. Çeşitli üyelik paketleri şu şekildedir:

12 Aylık Tasarruflu Üyelik: Aylık £27.99 (asgari 12 ay taahhüt) - İptal edilmediği sürece ardından aylık £34.99.

Aylık £27.99 (asgari 12 ay taahhüt) - İptal edilmediği sürece ardından aylık £34.99. Günlük Üyelik: £14.99 - Tek seferlik ödeme - NOW Sports Günlük Üyeliğiniz satın alımdan hemen sonra başlar ve 24 saat sürer

Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiliz Futbol Ligi'nin (EFL) ve Carabao Cup'ın adresi CBS Sports. Bir maç CBS Sports Network'te yayınlanıyorsa, Fubo gibi canlı TV yayın platformları üzerinden de izleyebilirsiniz. Fubo'nun çeşitli abonelik planları şunları içerir: Pro ($84.99/ay), Elite ($104.99/ay), Deluxe ($114.99/ay) ve Sports + News ($55.99/ay)

Fubo, tüm planlarında yeni abonelere 5 günlük ücretsiz deneme sunuyor. Seçtiğiniz paketin tam ücretinin otomatik olarak tahsil edilmesini önlemek için, 5 günlük deneme süresi dolmadan aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir.