Adına ne derseniz deyin; ister Carabao Cup, ister EFL Cup, isterse de League Cup olsun, bu turnuva her zaman büyük heyecan ve unutulmaz futbol anıları üretir.

21 Mart'ta Wembley Stadyumu'nda oynanacak Final ile sona erecek bu sezonki Carabao Cup'ta zafere giden yol bu ay tüm hızıyla sürüyor. Premier League kulüplerinden bazılarının artık mücadeleye dahil olmasıyla birlikte, yaklaşan maçlar için bilet alarak siz de bu heyecan verici organizasyonun bir parçası olabilirsiniz.

GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere, bilmeniz gereken tüm önemli Carabao Cup bilet bilgilerini sizin için derledi.

Carabao Cup 2. Turda öne çıkan yaklaşan fikstürler

Tarih ve saat (yerel) Maç Yer Biletler 26 Ağustos Çarşamba (19.45) Newcastle United - West Brom St. James' Park (Newcastle) Biletler 26 Ağustos Çarşamba (19.45) Tottenham Hotspur - Charlton Athletic Tottenham Hotspur Stadium (Londra) Biletler 26 Ağustos Çarşamba (20.00) Preston North End - Everton Deepdale (Preston) Biletler 27 Ağustos Perşembe (19.30) Chelsea - Luton Town Stamford Bridge (Londra) Biletler 27 Ağustos Perşembe (20.00) Fulham - AFC Wimbledon Craven Cottage (Londra) Biletler

Carabao Cup 2026/27 tam turnuva takvimi

Tur Tarih(ler) Biletler Ön Eleme Turu 1-3 Ağustos Biletler 1. Tur 7-9 Ağustos Biletler 2. Tur 24 Ağustos haftası Biletler 3. Tur 7 ve 14 Eylül haftaları Biletler 4. Tur 26 Ekim haftası Biletler Çeyrek finaller 14 Aralık haftası Biletler Yarı finaller (1. maç) 11 Ocak haftası Biletler Yarı finaller (2. maç) 1 Şubat haftası Biletler Final 21 Mart Pazar Biletler

Carabao Cup biletleri nasıl alınır?

Biletleri doğrudan kulüplerin resmi sitelerinden satın almak, genel olarak Carabao Cup bileti edinmenin en güvenli yöntemi kabul edilir. Erken rezervasyon büyük önem taşır; kombine sahipleri ve kayıtlı üyeler genellikle yer bulma konusunda en yüksek şansa sahiptir. Carabao Cup biletleri, bir takımın kombine fiyatına otomatik olarak dahil edilmez ancak kombine sahiplerine ve kulüp üyelerine normalde koltuklarını satın almaları için öncelikli erişim dönemleri tanınır.

Taraftarlara hafta içi ışıklar altında heyecan dolu bir karşılaşma deneyimi sunmasının yanı sıra, Carabao Cup birçok kişi için takımlarını sahada görme konusunda nadir bir fırsat da yaratır. Premier League maçlarının biletlerine ulaşmak taraftarlar için giderek daha zor hale geliyor, bu nedenle bu kupa eşleşmeleri bazıları için alternatif bir yol olabilir.

Taraftarlar, resmi kanallar üzerinden Carabao Cup bileti almanın yanı sıra, ikincil piyasadan da bilet edinme seçeneğine sahip. StubHub, alternatif kanallar üzerinden bilet almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir.

Carabao Cup biletleri ne kadar?

Şaşırtıcı olmayan şekilde, turnuva ilerledikçe ve son aşamalar ile Final'e yaklaşıldıkça Carabao Cup biletlerine olan talep artıyor. Carabao Cup'ın ilk turlarında resmi gişe fiyatlı biletler yetişkinler için genellikle £10 ile £30 arasında olurken, genç biletleri £1 ile £10 gibi düşük fiyatlara bulunabiliyor.

Premier League takımları ilerledikçe fiyatlar yükselir; resmi biletler, stadyumdaki kategoriye bağlı olarak çeyrek final ve yarı final aşamalarında ortalama £20 ile £60 arasında değişir.

Wembley Stadyumu'ndaki Final için, vitrin niteliğindeki bu etkinliğin gişe fiyatları farklı oturma kategorilerinde yaklaşık £40'tan £150'ye kadar uzanır.

Uygunluk durumuna ilişkin ek bilgiler için kulüplerin resmi bilet portallarını takip etmeyi unutmayın. StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerinde Carabao Cup maç biletleri de şu anda mevcut.

Carabao Cup 2026/27 maçları nasıl izlenir?

Yaklaşan Carabao Cup maçlarından herhangi birine gidemiyorsanız, en iyi ikinci seçenek mücadeleyi evde ya da hareket halindeyken izlemek veya çevrim içi olarak takip etmektir. Birleşik Krallık'taki izleyiciler için Sky Sports, bu sezonki Carabao Cup'taki her maçı canlı yayınlıyor/aktarıyor. Sky Sports'ta tüm maçları izleyebilmenin yanı sıra, NOW ve Sky Sports uygulaması üzerinden de yayınları takip edebilirsiniz.

NOW, tüm Sky Sports kanallarına, her Sky Sports+ yayınına ve çok daha fazlasına erişim sunan anlık bir yayın hizmetidir. Bu bir uygulamadır, bu nedenle müşteriler kaydolup 60'tan fazla cihazda anında yayın izleyebilir. NOW Sports Membership üyelikleri ayrıca müşterilere, üyelik süresi boyunca tüm canlı Sky Sports+ yayınlarının yanı sıra Sky Sports belgesellerine ve talep üzerine seçili tekrarlar ile özet görüntülere erişim sağlar. Çeşitli üyelik paketleri şu şekildedir:

12 Aylık Tasarruf Üyeliği: Aylık £27.99 (en az 12 aylık taahhüt) - İptal edilmediği sürece ardından aylık £34.99.

Aylık £27.99 (en az 12 aylık taahhüt) - İptal edilmediği sürece ardından aylık £34.99. Günlük Üyelik: £14.99 - Tek seferlik ödeme - NOW Sports Günlük Üyeliğiniz satın alımdan hemen sonra başlar ve 24 saat sürer

Amerika Birleşik Devletleri'nde CBS Sports, English Football League (EFL) ve Carabao Cup'ın yayın adresidir. Bir maç CBS Sports Network'te yayınlanıyorsa, onu Fubo gibi canlı TV yayın platformları üzerinden de izleyebilirsiniz. Çeşitli Fubo abonelik planları şunları içerir: Pro ($84.99/ay), Elite ($104.99/ay), Deluxe ($114.99/ay) ve Sports + News ($55.99/ay)

Fubo, tüm planlarında yeni abonelere ücretsiz 5 günlük deneme sunar. Seçtiğiniz paketin tam ücretinin otomatik olarak tahsil edilmesini önlemek için, 5 günlük deneme süresi sona ermeden önce aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir.