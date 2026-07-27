Adı ister Carabao Cup, ister EFL Cup, isterse League Cup olsun, bu turnuva her zaman büyük drama ve unutulmaz futbol anıları üretir.

21 Mart'ta Wembley Stadyumu'nda oynanacak finalle zirveye ulaşacak bu sezonki Carabao Cup'ta zafer arayışı ağustosta ciddi şekilde başlıyor. Premier League'in eski kulüpleri West Ham, Wolves ve Burnley'nin de ilk turda yer aldığı karşılaşmalarda biletinizi alarak siz de bu heyecan verici turnuvanın bir parçası olabilirsiniz.

GOAL, Carabao Cup biletleriyle ilgili bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere sizin için derledi.

Carabao Cup 2026/27 takvimi

Tur Tarih(ler) Biletler Ön Eleme Turu 1-3 Ağustos Biletler 1. Tur 7-9 Ağustos Biletler 2. Tur 24 Ağustos haftası Biletler 3. Tur 7 ve 14 Eylül haftaları Biletler 4. Tur 26 Ekim haftası Biletler Çeyrek finaller 14 Aralık haftası Biletler Yarı finaller (1. maç) 11 Ocak haftası Biletler Yarı finaller (2. maç) 1 Şubat haftası Biletler Final 21 Mart Pazar Biletler

Carabao Cup biletleri nasıl alınır?

Biletleri doğrudan kulüplerin resmî sitelerinden satın almak, genel olarak Carabao Cup bileti edinmenin en güvenli yöntemi kabul edilir. Erken rezervasyon büyük önem taşır; kombine sahipleri ve kayıtlı üyeler genellikle yer bulma konusunda en yüksek şansa sahiptir. Carabao Cup biletleri bir takımın kombine fiyatına otomatik olarak dahil edilmez, ancak kombine sahiplerine ve kulüp üyelerine normalde koltuklarını satın alabilmeleri için öncelikli erişim dönemleri tanınır.

Carabao Cup, taraftarlara hafta içi gece ışıklar altında heyecan dolu bir maç deneyimi sunmanın yanı sıra, pek çok kişiye takımlarını sahada izlemek için nadir bir fırsat da verir. Taraftarların Premier League maç biletlerine ulaşması giderek zorlaşıyor, bu nedenle bu kupa eşleşmeleri bazıları için alternatif bir yol olabilir.

Taraftarlar, resmî kanalların yanı sıra ikincil piyasadan da Carabao Cup bileti edinme seçeneğine sahiptir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden bilet satın almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir.

Carabao Cup biletleri ne kadar?

Şaşırtıcı olmayan şekilde, turnuva ilerledikçe ve son aşamalara, ardından da finale yaklaştıkça Carabao Cup biletlerine olan talep artar. Carabao Cup'ın ilk turlarında resmî gişe fiyatındaki biletler yetişkinler için genellikle £10 ile £30 arasında olurken, genç biletleri £1 ile £10 gibi düşük fiyatlara bulunabilir.

Premier League takımları ilerledikçe fiyatlar da yükselir; çeyrek final ve yarı final aşamalarında resmî biletler, stadyumdaki kategoriye bağlı olarak ortalama £20 ile £60 arasındadır.

Wembley Stadyumu'ndaki final için, vitrin niteliğindeki bu etkinliğin gişe fiyatları farklı oturma kategorilerinde yaklaşık £40'tan £150'ye kadar uzanır.

Kontenjanla ilgili ek bilgiler için kulüplerin resmî bilet portallarını takip etmeyi unutmayın. StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerinde Carabao Cup maç biletleri de şu anda mevcut.

Carabao Cup 2026/27 maçları nasıl izlenir?

Yaklaşan Carabao Cup maçlarından herhangi birine gidemiyorsanız, en iyi ikinci seçenek mücadeleyi evde ya da hareket halindeyken izlemek veya yayın üzerinden takip etmektir. Birleşik Krallık'taki izleyiciler için Sky Sports, bu sezonki Carabao Cup'taki her maçı canlı yayınlıyor. Tüm maçları Sky Sports'ta izleyebilmenizin yanı sıra NOW ve Sky Sports uygulamasından da yayın üzerinden takip edebilirsiniz.

NOW, tüm Sky Sports kanallarına, her Sky Sports+ yayınına ve çok daha fazlasına erişim sunan anlık bir yayın hizmetidir. Bir uygulama olduğu için müşteriler kayıt olup 60'tan fazla cihazda anında yayın izleyebilir. NOW Sports Üyelikleri ayrıca müşterilere, üyelik süresi boyunca tüm canlı Sky Sports+ yayınlarının yanı sıra Sky Sports belgesellerine ve isteğe bağlı seçili tekrarlarla özetlere erişim sağlar. Farklı üyelik paketleri şu şekildedir:

12 Aylık Tasarruflu Üyelik: Aylık £27.99 (en az 12 ay) - İptal edilmediği takdirde sonrasında aylık £34.99.

Aylık £27.99 (en az 12 ay) - İptal edilmediği takdirde sonrasında aylık £34.99. Günlük Üyelik: £14.99 - Tek seferlik ödeme - NOW Sports Günlük Üyeliğiniz satın almanın hemen ardından başlar ve 24 saat sürer

Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiliz Futbol Ligi'nin (EFL) ve Carabao Cup'ın adresi CBS Sports'tur. Bir maç CBS Sports Network'te yayınlanıyorsa, onu Fubo gibi canlı TV yayın platformları üzerinden de izleyebilirsiniz. Fubo'nun çeşitli abonelik planları şunlardır: Pro ($84.99/ay), Elite ($104.99/ay), Deluxe ($114.99/ay) ve Sports + News ($55.99/ay)

Fubo, tüm planlarında yeni abonelere 5 günlük ücretsiz deneme sunar. Seçtiğiniz paketin tam ücretinin otomatik olarak tahsil edilmesini önlemek için 5 günlük deneme süresi bitmeden önce aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir.