Capello: Uyuyamadım... İşte İtalyan futbolunu düzeltme planım

Deneyimli İtalyan teknik direktör Fabio Capello, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası'na katılamamasına üzüldüğünü belirterek, bütün gece uyuyamadığını söyledi.

İtalya milli takımı, dün Salı akşamı oynanan 2026 Dünya Kupası eleme play-off finalinde Bosna-Hersek'e deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarında 4-1 yenilerek, Dünya Kupası'na katılma şansını bir kez daha kaçırdı.

Böylece İtalya, 2018 ve 2022'nin ardından son 3 Dünya Kupası'na da katılamadı. Azzurri, Dünya Kupası'na dönmek için 4 yıl daha beklemek zorunda kalırken, Bosna-Hersek ise tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Capello, Dünya Kupası'na katılamamanın ardından oldukça etkilenmiş görünüyordu ve İtalya gibi köklü ve saygın bir milli takım için "kabul edilemez" olarak nitelendirdiği durumdan duyduğu hoşnutsuzluğu gizlemedi.

Eski teknik direktör, "Bütün gece uyuyamadım; hala olanlara inanamıyorum" diyerek itiraf etti.

"Marca" gazetesine yaptığı açıklamada ise şunları ekledi: "Dört kez Dünya Kupası'nı kazanan bir takımdan bahsediyoruz; bu bir spor trajedisi ve utanç verici. Bu, İtalyan futbolunun yakın tarihindeki en kötü olaylardan biri."

Capello, İtalyan kurumlarındaki yetkililere doğrudan eleştiriler yönelterek, İtalyan futbolunun yapısında acil değişiklikler yapılmasını talep etti.

"Burada kimse istifa etmeyecek ve bu en endişe verici olan şey. Sorumluluğu ilk üstlenmesi gereken kişi federasyon başkanı ve yönetim ekibinin tamamıdır" dedi.

Capello, İtalyan futbolunu yeniden yapılandırmak için bir plan ortaya koydu ve şöyle dedi: "Uzmanları bir araya getirmeli, mevcut durumu analiz etmeli ve takımı sıfırdan yeniden inşa etmeye başlamalıyız. Sorun sadece sonuçlarla sınırlı değil, bu yapısal bir sorun." Capello, gençlerin geliştirilmesine yatırım yapmanın önemini vurguladı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bundan kurtulmak çok zor olacak, ancak bunun gerçek bir yenilenme sürecinin başlamasına katkıda bulunacağına inanıyorum. İtalya kendini yeniden keşfetmeye ihtiyaç duyuyor."

Capello sözlerini şöyle bitirdi: "İtalya yas tutuyor. Futbola bu kadar tutkulu bir ülke için, üçüncü kez (Dünya Kupası'na) katılamamak kabul edilmesi çok zor bir durum."

