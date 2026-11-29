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Fabio Capello, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Milan'ın Frosinone karşısındaki farklı galibiyetinin ve Avrupa Ligi'nde Olympiacos deplasmanında geriden gelerek aldığı güzel galibiyetin ardından takımın durumunu değerlendirdi.

Bu ruh Serie A şampiyonluğunu da getirebilir mi? "Neden olmasın? İnancı artırır, tuttuğun yolun doğru olduğuna ve belli bir şekilde oynayarak sonuç alabileceğine inanmanı sağlar. Üstelik puan durumu da Milan'ın yarışın içinde olduğunu gösteriyor. Böyle oynarlarsa, en güçlü adaylar olarak gördüğüm Roma ve Inter'i endişelendirebilirler. Lazio mu? Hâlâ önde ama bu bir sürpriz. Milan, iki takımın arasına giren asıl üçüncü takım olabilir; zirveye çıkabileceği bir yola girdi".

Hutchinson hakkında: "Onu sahada her gördüğümde neden hep oynamadığını düşündüm. Olympiacos karşısında fark yarattı çünkü rakipleri onu yakalayamadı. İlginç olan, bütün bunları yaparken soğukkanlılığını hep korumasıydı. Tabii, topa kusursuz vurabilen ya da bir takım arkadaşına pas verebilen Pulisic gibi bir oyuncuya da ihtiyaç var. Bir başka olumlu nokta, bencilliğin hiç olmaması. 'Ben yaparım, ben vururum' der gibi görünen kimseyi görmedim; aksine herkes takım arkadaşını arıyor. Yeniden Hutchinson'a dönersek, hızı ve tempo değiştirme becerisi var. Bunlar günümüz futbolunda çok önemli özellikler; PSG bunun örneği".

Gonçalo Ramos ve Cisse hakkında: "Gonçalo'nun hemen belirleyici olabileceğini düşünmüştüm ama ona zaman tanıyalım, bekleyelim. Belki de rekabetin tam şimdi artması onu harekete geçirebilir. Elbette kalenin önünde topla buluşması da gerekiyor; goller son 10-12 metrede atılır ve ona çok az top geldi. Bu yüzden onu mazur görüyorum. Cisse mi? 9 numara olarak hep gol atıyor, ayrıca bunu yapabileceğini söyleyen Silvio Baldini'ye güveniyorum...".