Capello: İtalya'nın en önemli oyuncusu Verratti değil!

75 yaşındaki efsane teknik direktör İtalya Milli Takımı'nda PSG'nin yıldızından daha önemli bir ismin olduğunu düşünüyor.

İtalyan futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fabio Capello, İspanyol basınından Marca'ya verdiği röportajda ülkesinin ve İspanyol futbolunun son durumunu değerlendirdi.

Real Madrid ile iki şampiyonluk kazanan Capello, ülkesine Avrupa şampiyonluğu yaşayan başarılı teknik adam Roberto Mancini'yi övmeyi de ihmal etmedi.

İtalya'nın seviyesi sizi şaşırttı mı?

Evet fazlasıyla şaşırdığımı söyleyebilirim. Mancini olağanüstü bir iş çıkardı. Yaptığı en önemli şey takımın kendine güvenmesini sağlamasıydı. Teknik bir futbol oynattı ve oyuncular büyük bir şevkle bu oyuna ortak oldu. Bu birliktelik sağlanınca sonuçlar da geldi.

Mancini genellikle daha defansif bir oyunu tercih ediyordu ama EURO 2020'de keyif veren bir takım gördük.

Farkı yaratan oyunculardır. İnsanlar bunun şematik olduğunu düşünse de kalite olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Orta saha kalitesi, iyi bir savunma, harika bir kaleci. Chiesa ve Insigne de topla içeriye kat etme özelliğine sahipti ve bu sahada fakr yaratan unsurlardan oldu.

Insigne hakkında ne düşünüyorsunuz?

Harika bir oyuncu. Kaliteli ve kaleye yaklaştığında şut tehditi var.

Bonucci ve Chiellini sizin döneminizdeki Milan'a çok yakışırdı...

Milan şu anda son 15 yıldaki en iyi savunmasına sahip. Milan her zaman güçlü ve her oyuna uygun oyunculara sahip oldu.

Her zaman Gianluigi Donnarumma gibi uzun boylu kalecileri tercih ettiniz ve Real Madrid'de Canizares yerine Bodo Illgner'i tercih etmiştiniz.

Küçük kaleci yoktur, hepsi uzundur. Canizares'e büyük saygım var. O her zaman harika bir kaleci oldu ve bizimle çalıştı ama sadece bir kaleci seçme hakkım vardı. Ben de Bodo Illgner'i seçtim.

İtalya'nın en önemli oyuncusu Marco Verratti mi?

Hayır. Bence İtalya'nın en önemli oyuncusu Jorginho. Hücum ve savunma arasında iyi bir denge kuran harika bir oyuncu. Takımı hücuma nasıl çıkartacağını ve ne zaman ataklara katılacağını biliyor. Bir futbolcu olarak futbolu çok iyi biliyor.

Verratti elbette harika bir oyuncu ama İtalya hepsi çok iyi olan beş orta saha oyuncusuna sahip. Jorginho bu performansıyla Ballon d'Or'u kazanabilir. Geçtiğimiz sezon ondan daha iyi bir orta saha oyuncusu ve hem EURO 2020'yi hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

İspanya'da beğendiğiniz bir oyuncu var mı?

Pedri'yi beğeniyorum. Fark yaratan bir oyuncu ve EURO 2020'deki oyununu çok sevdim. Zaten turnuvanın en iyi takımına da dahil edildi ve bu her şeyi ortaya koyuyor.

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