Capello, Baresi'yi hatırlıyor: "1978'de Milan'da futbolcuydum. Milanello'da Primavera takımında oynayan bir gençten söz ediliyordu. Onu izlemeye gittim ve onda güzel bir şeyler olduğunu anlamaya başladım."

Andrea Longoni'nin "Milan Hello" adlı YouTube kanalında, Milan'ın büyük kaptanına adanan "Franco Baresi, efsanenin gerçek hikâyesi" belgeseli yayımlandı. Teknik direktörler, takım arkadaşları, yöneticiler ve rakiplerle yapılan özel röportajlar ve onların tanıklıklarıyla zenginleşen etkileyici bir anlatı. Galliani, Capello, Bergomi, Costacurta, Tassotti, Zico, Careca, Aldair, Simone, Panucci ve daha niceleri.

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Capello'nun anlatımı: "1978'de Milan'ın futbolcusuydum ve Milanello'da Zagatti'nin Primavera takımında oynayan bir gençten söz ediliyordu. Onu izlemeye gittim ve onda güzel, önemli bir şey olduğunu anlamaya başladım. Oynamaya başladı ve hızı, taktik zekâsı ve özellikle de kişiliğiyle hemen kendini kabul ettirdi; bu kolay bir şey değil. San Siro'da hiç oynamamış biri, o statta oynamanın zorluklarını anlamalıdır çünkü insanlar üzerinize gelir, size adınızla seslenir; iyiyseniz sizi göklere çıkarırlar, iyi değilseniz size 'l'è minga bun' (iyi değil) derler. O, daha sonra Paolo Maldini'nin de olduğu gibi, çok genç yaşta canlı, dikkatli ve kişilik sahibiydi. Yaşı düşünüldüğünde inanılması güç özelliklerdi."