Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan, bu hafta sonu Houston’da, her iki ülkenin de 32’li turda dramatik bir yer elde etmek için mücadele ettiği, son derece önemli H Grubu finali maçında karşı karşıya gelecek.

Turnuvaya ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları, İspanya ve Uruguay gibi devlerle oynadığı etkileyici beraberliklerin ardından 2 puanda bulunuyor ve olumlu bir sonucun tarihi bir şekilde tur atlamalarını resmen garantileyeceğini biliyor.

Öte yandan, son sırada yer alan Suudi Arabistan, İspanya’ya karşı aldığı 4-0’lık ağır yenilginin ardından kazanması zorunlu bir duruma girdi; bu durum, Yeşil Şahinler’i turnuvada kalabilmek için her şeyi ortaya koymaya zorluyor.

Yeşil Adalar - Suudi Arabistan maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Biletler 26 Haziran 2026 Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan NRG Stadyumu, Houston Bilet

Suudi Arabistan'ın 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç Yer Bilet 15 Haziran 2026 Suudi Arabistan - Uruguay Hard Rock Stadyumu, Miami 1-1 21 Haziran 2026 İspanya - Suudi Arabistan Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta 4-0 26 Haziran 2026 Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan NRG Stadyumu, Houston Biletler

Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç Yer Bilet 15 Haziran 2026 İspanya - Yeşil Burun Adaları Lincoln Financial Field, Philadelphia 0-0 21 Haziran 2026 Uruguay - Yeşil Burun Adaları Philadelphia Stadyumu, Philadelphia 2-2 26 Haziran 2026 Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan NRG Stadyumu, Houston Biletler

Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan maçı biletlerini nasıl alabilirim?

Taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Cape Verde - Suudi Arabistan maçı biletlerini çeşitli yollardan temin edebilirler.

Resmi FIFA Satışları: FIFA, son satış aşamalarında ek bilet stoğunu ilk gelen ilk alır esasına göre piyasaya sürmeye devam ediyor.

FIFA, son satış aşamalarında ek bilet stoğunu ilk gelen ilk alır esasına göre piyasaya sürmeye devam ediyor. FIFA Yeniden Satış Platformu: Taraftarlar, FIFA’nın resmi yeniden satış platformu aracılığıyla diğer taraftarlardan doğrudan doğrulanmış yeniden satış biletlerini satın alabilirler.

Taraftarlar, FIFA’nın resmi yeniden satış platformu aracılığıyla diğer taraftarlardan doğrudan doğrulanmış yeniden satış biletlerini satın alabilirler. İkincil Bilet Platformları: StubHub gibi platformlar, yoğun talep gören Dünya Kupası maçları için koltuk temin etmenin bir başka alternatifidir.

StubHub gibi platformlar, yoğun talep gören Dünya Kupası maçları için koltuk temin etmenin bir başka alternatifidir. Ağırlama Paketleri: Premium paketler, garantili koltuklar, VIP salonları, yemek hizmetleri ve maç günü özel deneyimleri sunar.

2026 FIFA Dünya Kupası biletlerinin tamamının tamamen dijital olması ve FIFA’nın resmi mobil bilet uygulaması üzerinden yönetilmesi bekleniyor.

Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan maç biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının bilet fiyatları, koltuk kategorisine, stadyuma ve talebe göre değişiklik gösterir.

Grup aşaması biletlerinin resmi fiyatları alt kategorilerde yaklaşık 60 $'dan başlar, ancak talep gören maçların yeniden satış fiyatları maç günü yaklaştıkça önemli ölçüde artabilir.

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek finaller Yarı Final ve Final 1. Kategori 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 $ 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

NRG Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası için seçilen önde gelen spor tesislerinden biri olan Teksas, Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanacak.

Stadyum, NFL'nin Houston Texans takımının ev sahipliği yaptığı stadyumdur ve Super Bowl maçları, uluslararası futbol karşılaşmaları ve büyük ölçekli konserler dahil olmak üzere sayısız önemli spor ve eğlence etkinliğine ev sahipliği yapmıştır.

NRG Stadyumu’nun Dünya Kupası maçları sırasında 70.000’den fazla taraftarı ağırlaması bekleniyor; bu da Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları ve dünyanın dört bir yanından gelen taraftarlar için coşkulu bir atmosfer yaratacak.