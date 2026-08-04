Faslı Berkane Nehdası kulübü, bugün salı günü, Portekizli Pedro Bobista ile takımın yeni teknik direktörü olarak resmen anlaştığını açıkladı. Bu sürpriz adım, Bobista'nın Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nı 2026 Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya taşımasından yalnızca birkaç hafta sonra geldi.

56 yaşındaki Bobista'nın önümüzdeki birkaç gün içinde Yeşil Burun Adaları Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden ayrılması ve böylece yıllarca süren başarılı serüvenini "Mavi Köpekbalıkları" ile noktalaması bekleniyor.

Bu atama, iki taraf arasında yürütülen uzun görüşmelerin ardından geldi. Görüşmelerde Berkane Nehdası teknik direktörlüğü ile Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın başında devam etme görevlerini bir arada yürütme olasılığı tartışıldı; ancak nihai düzenlemeler, Portekizli teknik adamın kendisini tamamen Faslı kulüpteki yeni görevine adayacağına işaret ediyor.

Kulüp, Bobista ile imzalanan sözleşmenin süresi ya da mali değeri gibi ayrıntılarını açıklamadı; ancak anlaşmaya yakın kaynaklar, mutabakatın kulübün kıtasal ve yerel hedefleriyle uyumlu iddialı maddeler içerdiğini teyit ediyor.

Dünya Kupası'nda tarihi bir serüven

Bobista, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda yaşadığı olağanüstü serüvenin meyvelerini topladı; takımı turnuvada son 32 turuna taşıyarak eşi görülmemiş tarihi bir başarıya imza attı.

"Mavi Köpekbalıkları"nın Dünya Kupası'ndaki yolculuğu, son 32 turunda Arjantin'e uzatmaların ardından 3-2 kaybedilen onurlu bir yenilgiyle sona erdi. Afrikalı ekibin yüksek bir teknik seviye sergilediği bu heyecan dolu karşılaşmada rakip, turnuvada daha sonra final maçına yükselen takım oldu.

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