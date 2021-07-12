Cannavaro'dan Giorgio Chiellini'ye Euro 2020 kupası tavsiyesi

Dünya Kupası sahibi Cannavaro, Chiellini'nin Euro 2020 kupasının üstünü kapatmasını istiyor.

İtalya ile 2006 Dünya Kupası'nı kazanan Fabio Cannavaro, Giorgio Chiellini'ye Euro 2020 kupasını koruması için tavsiyede bulundu.

Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya, penaltı atışlarında Saka'nın isabet bulamamasının ardından İngiltere karşısında kupaya uzanan taraf oldu.

Kupayı Wembley'de kaldıran İtalyanlar kutlamalara gece boyunca devam etti. Kaptan Giorgio Chiellini ise Euro 2020 kupasıyla uyumayı tercih etti.

Giorgio Chiellini ne söyledi?

İtalya, 2006 yılında Dünya Kupası'na uzandığında takımın kilit parçalarından biri olan Fabio Cannavaro da kupayla uyumayı tercih etmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Chiellini, yatağa koyduğu kupanın fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Büyük usta Cannavaro'nun geleneğini takip etmek..."

Fabio Cannavaro ne söyledi?

Chiellini'nin paylaşımına yanıt veren Cannavaro ise kaptana kupayı koruması yönünde tavsiyede bulundu:

"Kaptan teşekkürler bugün İtalyan olmak çok güzel... Çocuğun üstünü örtmeni tavsiye ederim."

Capitano grazie a voi oggi è più bello essere Italiani…..mi raccomando copri la bambina ❤️🇮🇹💪🏻🏆🙌 https://t.co/QLiRIP1ULj — Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro) July 12, 2021

Sergio Ramos kupayı düşürmüştü

2011 İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona'yı 1-0 mağlup eden Real Madrid zafere ulaşan ekip olmuştu.

Real Madridli yıldızlar, çift katlı otobüsle kupa kutlaması yaparken bir kaza yaşandı. Sergio Ramos'un elindeki kupa yola düştü ve ezildi.

Hasar gören kupa İspanya Futbol Müzesi'nin yolunu tutarken Real Madrid'e bir yenisi verildi.

Olivier Giroud kupadan şampanya içti

2019 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Chelsea, Bakü'de Arsenal'ı 4-1 mağlup etmişti.

Chelseali futbolcular soyunma odasında zaferi doya doya kutladı. Öyle ki Fransız yıldız Olivier Giroud, UEFA Avrupa Ligi Kupası'ndan şampanya bile içti!

🍾 - @ChelseaFC's celebrations continued into the dressing room last night following their 4-1 win over @Arsenal, with Olivier Giroud getting more than one use of the @EuropaLeague trophy! 🏆 pic.twitter.com/11JrkEeCFd — Sky Sports Football (@SkyFootball) May 30, 2019

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