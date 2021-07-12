Cannavaro'dan Giorgio Chiellini'ye Euro 2020 kupası tavsiyesi
İtalya ile 2006 Dünya Kupası'nı kazanan Fabio Cannavaro, Giorgio Chiellini'ye Euro 2020 kupasını koruması için tavsiyede bulundu.
Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya, penaltı atışlarında Saka'nın isabet bulamamasının ardından İngiltere karşısında kupaya uzanan taraf oldu.
Kupayı Wembley'de kaldıran İtalyanlar kutlamalara gece boyunca devam etti. Kaptan Giorgio Chiellini ise Euro 2020 kupasıyla uyumayı tercih etti.
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Giorgio Chiellini ne söyledi?
İtalya, 2006 yılında Dünya Kupası'na uzandığında takımın kilit parçalarından biri olan Fabio Cannavaro da kupayla uyumayı tercih etmişti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Chiellini, yatağa koyduğu kupanın fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:
"Büyük usta Cannavaro'nun geleneğini takip etmek..."
Fabio Cannavaro ne söyledi?
Chiellini'nin paylaşımına yanıt veren Cannavaro ise kaptana kupayı koruması yönünde tavsiyede bulundu:
"Kaptan teşekkürler bugün İtalyan olmak çok güzel... Çocuğun üstünü örtmeni tavsiye ederim."
Sergio Ramos kupayı düşürmüştü
2011 İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona'yı 1-0 mağlup eden Real Madrid zafere ulaşan ekip olmuştu.
Real Madridli yıldızlar, çift katlı otobüsle kupa kutlaması yaparken bir kaza yaşandı. Sergio Ramos'un elindeki kupa yola düştü ve ezildi.
Hasar gören kupa İspanya Futbol Müzesi'nin yolunu tutarken Real Madrid'e bir yenisi verildi.
Olivier Giroud kupadan şampanya içti
2019 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Chelsea, Bakü'de Arsenal'ı 4-1 mağlup etmişti.
Chelseali futbolcular soyunma odasında zaferi doya doya kutladı. Öyle ki Fransız yıldız Olivier Giroud, UEFA Avrupa Ligi Kupası'ndan şampanya bile içti!