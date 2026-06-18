Canlı yayında yaşanan gaf… Eski Real Madrid yıldızı, geç kalmış bir özürle ırkçılık suçlamalarını reddetti

Hollanda’nın Japonya karşısında aldığı hayal kırıklığı yaratan beraberliğin üzerinden sadece birkaç dakika geçmişti ki, dikkatler sahadan yorumcu kabinine yöneldi; Rafael van der Vaart’ın yaptığı açıklama bir öfke fırtınası kopardı ve Avrupa spor medyasında ırkçılık konusunu yeniden gündeme getirdi.

Eski Real Madrid yıldızına, Japon oyunculara yönelttiği hakaretin ardından, birçok kişiye geç ve yetersiz görünen bir özürle birlikte sert eleştiriler yağdı.

"Sport" gazetesine göre, eski Hollandalı yıldız Rafael van der Vaart, "De Windmolen"lerin Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 2-2 berabere biten Hollanda-Japonya karşılaşmasını yorumlarken, taraftarlar ve medya tarafından ırkçı olarak nitelendirilen bir yorumdan dolayı özür diledi.

Hollanda’nın “Zigo Sport” kanalında yorumculuk yapan van der Vaart’ın bu gafı, Japonya’nın köşe vuruşundan attığı beraberlik golünün ardından yaşandı.

Savunmadaki zayıflığı tartışırken yorumcu, “Hepsi birbirine benziyor, belki de bu yüzden...” dedi. Ardından durumu çabucak düzeltmeye çalışarak bunun “sadece bir şaka” olduğunu vurguladı, ancak sözleri anında büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

Hollanda’nın Dünya Kupası’ndaki ilk maçı beklentileri karşılayamadı; Ronald Koeman’ın oyuncuları iki kez öne geçtikten sonra, organize bir Japon takımı karşısında 2-2’lik beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.

Bu açıklama sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş çapta eleştirilere yol açtı; pek çok kişi bunu bir kamu figürüne yakışmayacak ırkçı bir gaf olarak değerlendirdi ve bu tür sözlerin “geçmişte kalması gerektiğini” belirtti.

Tepkilerin büyüklüğü karşısında Van der Vaart bir özür açıklaması yayınlayarak şunları söyledi: “Sözlerimin birçok kişiyi incittiğinin farkındayım… Eğer kimse kendini kırılmış hissederse özür dilerim, bunu kesinlikle kastetmedim; her kökenden gelen tüm insanlara saygı duyuyorum.”

Bu, eski Real Madrid ve Real Betis oyuncusunun emekli olduktan sonra ilk kez tartışmaların odağına oturması değil. Daha önce de Lamine Yamal’ı “şortunu giyme şekli” nedeniyle eleştirmiş ve onu “kendini tanrı sanmakla” suçlamış, ayrıca İspanya’nın Euro 2021’deki performansını “çok kötü” olarak nitelendirmişti.