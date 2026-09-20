Borussia Dortmund teknik direktörü Niko Kovac, yakın dostu ve eski yardımcısı Peter Hermann'ın trajik vefatını öğrenir öğrenmez bir televizyon röportajını iptal etmeden önce Alman televizyonunda canlı yayında gözyaşlarına hakim olmaya çalıştı.

54 yaşındaki Kovac, Borussia Dortmund'un Stuttgart karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından "Sky Sport Almanya" kanalına röportaj verirken haberi öğrendi.

Haberin açıklandığı sırada Borussia Dortmund teknik direktörünün derin üzüntüsü açıkça görüldü; sunucu Sebastian Hellmann kendisine bu hüzünlü haberi iletti.

Sunucu, haberi röportaj esnasında aldı ve ardından Kovac ile yorumcular Lothar Matthäus ve Julia Simic'e aktardı.

Hüzünlü haber üzerine yaptığı yorumda Kovac şunları söyledi: "Bu, nefesimi biraz daraltıyor. Bir ya da iki ay önce hâlâ onunla konuşmaya çalışıyordum, ama artık bu hiçbir şekilde mümkün değil. Ne yazık ki hastalığı tedavi edilemezdi. Çok üzgünüm, iyi bir insanı kaybettik."

Kovac, eski dostuyla daha önce konuşmaya çalıştığında telefonuna Hermann'ın kızının cevap verdiğini de belirtti.

Hermann, nörodejeneratif hastalıklardan biri olan amyotrofik lateral skleroz ile uzun bir mücadelenin ardından 74 yaşında hayatını kaybetti.

Hermann, Bayern Münih'in 2013'te ilk üçlemesini kazandığı dönemde teknik direktör Jupp Heynckes'in yardımcılığını yapmış, 2017'de Heynckes'in geri dönmesiyle yeniden Bayern Münih'e dönmüş, ardından teknik sorumluluğu Kovac üstlendiğinde bir yıl daha görevde kalmıştı.

Hermann, aralarında Schalke, Hamburg, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund'un da bulunduğu çeşitli kulüpler için 1000'den fazla maçta yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

Sky kanalıyla yaptığı röportajın ardından son derece etkilenen Kovac, ZDF kanalındaki Aktuelles Sportstudio programındaki televizyon çıkışını iptal etti; bunu sunucu Katrin Müller-Hohenstein Cumartesi akşamı açıkladı.

Kovac, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gözyaşlarına hakim olmaya çalışarak şunları söyledi: "Kardeşim adına ve kendi adıma, Peter'ın ailesine en içten taziyelerimizi sunuyorum. Aramızdan büyük bir adam ayrıldı. Sadece Münih'te yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda ben hâlâ Leverkusen'de oyuncuyken yardımcı antrenör olarak da. Bu gerçek bir şok."



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