Canlı yayında skandal: beIN Sports utanç verici yorumun ardından özür diledi

"beIN Sports" kanalı, bir muhabirin tenis yıldızı Aryna Sabalenka hakkında uygunsuz yorumlar yaparken görüntülenmesinin ardından özür diledi.

İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre, kanal Fransa'daki izleyiciler için WTA Finalleri yayınını sürdürürken, taraftarlar canlı yayında yayına yönelik olmadığı anlaşılan bir yoruma dikkat çekti.

Tanıtım videosu sırasında kamera, kadınlar tenisinde dünya iki numarası olan ve 28 yaşındaki Sabalenka'ya odaklandı; oyuncu kameraya öpücük gönderdi.

Ancak mikrofonunun açık olduğunu fark etmediği anlaşılan muhabir Matthieu Soulier'in, arka planda Belaruslu sporcu hakkında uygunsuz bir yorum yaptığı duyuldu.

Soulier'in, Sabalenka'nın video görüntüsü sırasında şu sözleri söylediği duyulabiliyor: "Bak, bak, bak, berbat biri."

Bir izleyici görüntüyü sosyal medyada paylaştı, yorumları "utanç verici" olarak nitelendirdi ve Fransız yayın düzenleme kuruluşunu etiketledi.

Kullanıcı ayrıca beIN Sports France'ın yayın, programlama ve editoryal operasyonlar müdürü Florent Houzot'u da etiketledi.

Yönetici, yayın kuruluşu adına hızlı bir şekilde özür dileyerek yanıt verdi.

Houzot şunları yazdı: "Bu akşam WTA Finalleri yayını sırasında canlı yayında yapılan açıklamalardan dolayı üzgünüm ve bunları şiddetle kınıyorum."

Şöyle devam etti: "Bu yorumlar beIN SPORTS'un değerlerini yansıtmıyor. Tüm sporculara ve programlarımıza katkıda bulunanlara saygıyla davranma taahhüdümüzü bir kez daha yineliyorum."

Soulier, yaşanan tartışmaya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu durum, televizyon kanalının Fransa'da WTA Turu'nun yayını için çok yıllı bir anlaşma duyurmasından yalnızca bir gün sonra ortaya çıktı.