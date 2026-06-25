Canlı yayında... Brezilya'nın üç golünün ardından İskoçya teknik direktöründen beklenmedik bir hareket

İskoçya Milli Takımı teknik direktörü Steve Clark, Perşembe günü sabahın erken saatlerinde 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı takımının aldığı 3-0'lık hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından kendisiyle yapılan röportajdan çekildi.

Vinícius Júnior'un attığı iki gol ve Matheus Cunha'nın attığı bir gol sayesinde Brezilya, galibiyeti garantiledi ve C Grubu'nun liderliğini ele geçirdi.

İskoçya’nın Dünya Kupası’ndaki rüyası henüz sona ermedi, ancak kalesinde gördüğü üç gol, turnuvada son 32’ye kalma umutları üzerinde son derece yıkıcı bir etki yaratabilir.

İskoçya, üç puanla grubunda üçüncü sırada yer aldı ve gol farkı -3 oldu. 12 grubun üçüncü sırasını alan en iyi sekiz takım bir sonraki tura yükselecek.

İskoçya, 2026 Dünya Kupası'ndaki nihai durumunun netleşmesi için artık tüm gruplardaki son tur maçlarını beklemek zorunda kalacak.

Maçın bitmesinden kısa bir süre sonra, Clark "BBC Sport"a verdiği televizyon röportajında, yenilginin şekli nedeniyle hâlâ hayal kırıklığı yaşadığını açıkça belli etti.

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre, muhabirin ilk sorusuna yanıt olarak şunları söyledi: "İşleri kendimiz için zorlaştırdık. Hepsi bu."

Ve ekledi: “Onlara golleri ve maçı biz verdik. Hayal kırıklığı yaratıcı bir durum.”

İskoçya'nın kaderini beklerken bundan sonra ne olacağına nasıl baktığı sorulduğunda, Clark'ın söyleyecek başka bir şeyi kalmamıştı ve "Bunu düşünemiyorum bile. Üzgünüm, bunu düşünemiyorum bile" diyerek röportajı aniden terk etti.

Clark, turnuvanın daha önceki aşamalarında, maçın bitim düdüğünün hemen ardından sahada yapılan röportajları pek sevmediğini belirtmişti.

Fas’a 1-0 yenildikten sonra, Clark 40 saniye süren bir röportajda “Bunu neden yaptığımızı bilmiyorum” demişti.