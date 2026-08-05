Afrika kulüplerinin gözleri bugün perşembe günü, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF" merkezine çevrildi. Zira burada 2026-2027 sezonu CAF Konfederasyon Kupası'nın yeni sezonunun ön eleme turu kura çekimi töreni gerçekleştiriliyor.

CAF Konfederasyon Kupası kura çekimi töreni, Kahire ve Mekke saatiyle öğleden sonra saat 14.00'te yapılıyor.

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun resmi kanalı, kura çekimi törenini "YouTube" üzerinden ve ayrıca CAF'ın sosyal medya platformlarındaki çeşitli hesaplarından naklen yayınlıyor.

Konfederasyon Kupası, kıtadaki en büyük ikinci kulüpler turnuvası olarak kabul ediliyor. Katılımcılar, sonraki turlarda yer kapmayı ve kıtasal şampiyonluk için mücadele etmeyi hedefliyor.

CAF Konfederasyon Kupası'nın geçen sezonki şampiyonluğu, final maçında Mısır ekibi Zamalek'i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupayı kazanan USM Alger'in elinde bulunuyor.

CAF Konfederasyon Kupası şampiyonu, 4 milyon dolar tutarında para ödülü kazanırken, ön eleme turlarında elenen her takım, Afrika Konfederasyonu'nun katılımcı kulüpleri destekleme politikası kapsamında 100 bin dolar tutarında dayanışma ödülü alıyor.

2026-2027 CAF Konfederasyon Kupası ön eleme turu kura çekimi sonuçları

Kura sonuçları açıklanır açıklanmaz güncellenecektir.

2026-2027 CAF Konfederasyon Kupası'na katılan öne çıkan kulüpler

Mısır: Al Ahly, ZED FC.

Fas: Raja, AS FAR.

Tunus: Sfaxien, Espérance Zarzis.

Cezayir: USM Alger, CR Belouizdad.

Libya: Al Ahli Trablus.

Sudan: Al Ahli Wad Madani, Hilal Port Said.

Güney Afrika: Kaizer Chiefs, Durban City.

Tanzanya: Azam United.

Angola: Primeiro de Agosto, Kabuscorp.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Maniema Union.

Nijerya: Ikorodu City, Shooting Stars.

Mali: Real Bamako.

Gine: Hafia Conakry.

Botsvana: Galaxy.

Zambiya: Red Arrows.

Fildişi Sahili: AFAD.

2026-2027 CAF Konfederasyon Kupası sistemi

CAF Konfederasyon Kupası'na katılan kulüpler, Afrika Konfederasyonu'nun sıralamasına göre seviyelere ayrılıyor. Sıralamada üst sırada yer alan bazı takımlar, ilk ön eleme turunu oynamaktan muaf tutulup yolculuklarına ikinci ön eleme turundan başlıyor.

İlk ön eleme turu kurası, seribaşı ve seribaşı olmayan kulüpler arasında çekiliyor. İlk aşama sona erdikten sonra ise ikinci ön eleme turu eşleşmeleri belirleniyor.

Katılımcı kulüpler, grup aşamasına ulaşmayı ve ardından eleme turlarında mücadele ederek finale çıkmayı hedefliyor.

2026-2027 CAF Konfederasyon Kupası maç tarihleri

İlk ön eleme turu

İlk maçlar: 4-6 Eylül 2026.

Rövanş maçları: 11-13 Eylül 2026.

İkinci ön eleme turu

İlk maçlar: 16-18 Ekim 2026.

Rövanş maçları: 23-25 Ekim 2026.

Grup aşaması

1. hafta: 27-29 Kasım 2026.

2. hafta: 4-6 Aralık 2026.

3. hafta: 18-20 Aralık 2026.

4. hafta: 8-10 Ocak 2027.

5. hafta: 15-17 Ocak 2027.

6. hafta: 22-24 Ocak 2027.

Eleme turları

Çeyrek final

İlk maçlar: 26-28 Şubat 2027.

Rövanş maçları: 5-7 Mart 2027.

Yarı final

İlk maçlar: 9-11 Nisan 2027.

Rövanş maçları: 16-18 Nisan 2027.

Final

9-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında.

Kesin tarih henüz belirlenmedi.