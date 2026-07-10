Canlı yayın... Dünya Kupası'ndaki destansı mücadelenin ardından Mısır Milli Takımı heyeti, El Alamein Havalimanı'nda tarihi bir karşılama ile karşılandı

Mısır Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki serüveni, sıradan bir futbol katılımından çok daha fazlasıydı; milyonlarca Mısırlıya ilham veren ve spor camiasına yeniden umut katan bir hikâyeye dönüştü.

Geniş çapta övgü toplayan tarihi bir serüvenin ardından Firavunlar vatanlarına döndü. El Alamein Havalimanı’nda, oyuncuların ve teknik ekibin Mısır futbol tarihine kalıcı bir iz bırakan kahramanca performanslarını kutlamak üzere, olağanüstü bir halk ve resmi karşılama töreni onları bekliyordu.

Gençlik ve Spor Bakanı Juhar Nabil ile Kulüpler Birliği Başkanı Ahmed Diab, Mısır Milli Takımı heyetini karşılayanların başında yer aldı.

Binlerce Mısırlı taraftar, 2026 Dünya Kupası Finalleri’nde onurlu bir performans sergiledikten sonra ABD’den dönen milli takım heyetini karşılamak üzere, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren El Alamein Havalimanı çevresinde toplandı.

Milli takım heyeti, takım menajeri İbrahim Hasan’ın açıklamasına göre, Kahire saatiyle Perşembe günü saat 23.00’te, 12 saatten fazla süren bir uçuşla ABD’nin Atlanta kentinden ayrılmıştı.

Dönüş yolculuğunda bazı gecikmeler yaşandı; uçağın ABD'den kalkışı 48 dakika gecikti ve El Alamein Havalimanı'na varış saati de yaklaşık bir saat gecikti.

"100 milyon kez teşekkürler"

Uçak mürettebatı, milli takım oyuncularına özel bir jest yapmayı ihmal etmedi; oyuncular uçağa binerken mürettebatın coşkulu alkışları eşliğinde bir şeref koridoru oluşturdu. Oyuncular ise takdir ve minnettarlık dolu bir atmosferde mürettebatla selamlaştı.

Mısırlı yetkililer daha önce, El Alamein Havalimanı’nda milli takım heyetine resmi ve halk tarafından bir karşılama düzenleneceğini duyurmuştu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’nin de katılacağı, Hossam Hassan liderliğindeki teknik ekip ve oyuncular onuruna bir tören düzenlenmesine karar verildi.

Ayrıca, milli takım heyetini karşılamak üzere üstü açık bir otobüs tahsis edildi; böylece taraftarların, oyuncuların havaalanından ayrıldıktan sonra yol boyunca onlarla kutlama yapma ve etkileşim kurma fırsatı bulması amaçlandı.

Otobüs, Mısır Milli Takımı’nın simgesi olan kırmızı renkteydi ve üzerinde Mısır bayrağının yanı sıra İngilizce “Egypt” yazısı yer alıyordu. Ayrıca, turnuva boyunca oyuncuların gösterdiği performansa takdir olarak “100 milyon teşekkür” ifadesiyle süslenmişti.

"Bizi onurlandırdınız"

El Alamein Havalimanı çevresi, Mısır milli takımının ABD'den dönüşünün hemen ardından heyetini karşılamak için toplanan Mısırlı taraftarların yoğun akınına sahne oldu. Taraftarlar, takımın Dünya Kupası'nda sergilediği onurlu performansa duydukları minnettarlığı bu şekilde ifade ettiler.

Taraftarlar, teknik direktör Hossam Hassan’ın yanı sıra milli takımın birçok oyuncusunun fotoğraflarının yer aldığı pankartlar açtı ve üzerine “Teşekkürler… Bizi onurlandırdınız” yazarak, turnuva boyunca Firavunlar’ın sergilediği performansa takdirlerini iletti.

Mısır Milli Takımı, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası’nda tarihi bir performans sergiledi. Takım, turnuvanın bu genişletilmiş formatında tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselmeyi başardı ve geniş çapta övgü toplayan bir performans sergiledi.

Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası boyunca gösterdiği güçlü performansla takımın turnuva süresince kaydettiği büyük gelişmeyi teyit ettikten sonra, son 16 turunda Arjantin Milli Takımı’na 3-2 yenilerek turnuva serüvenine son verdi.

