PSV ülke şampiyonu oldu ve taraftarlar bunu öğrenmek için sabırsızlanıyor. Oyuncular saat 15:00'te bir açık kamyonla şehir merkezinde tur atacak ve sonunda Belediye Binası Meydanı'nda kutlama törenine katılacaklar. Her şeyi canlı blogumuzdan takip edebilirsiniz!

15:31 - Schouten da açık arabada yerini aldı





15:27 - Açık kamyonlar yola çıktı!

Bu şampiyonluk yılında üç araç var. İlk olarak ailelerin bulunduğu bir otobüs, ardından Maarheeze'den Twan Boeringa'nın ailesiyle birlikte bulunduğu bir kamyon ve son olarak da oyuncuların bulunduğu gerçek açık kamyon.





14:48 - Sakatlanan Schouten şampiyonluk kupasını aldı





14:45 - Bosz'a sıcak karşılama

14:23 - PSV kadrosu birazdan şampiyonluk kupasını alacak

PSV taraftarları, Philips Stadyumu'ndaki tribünlerde karton şampiyonluk kupalarıyla PSV kadrosunun şampiyonluk kupasını almasını bekliyor. Sakatlanan kaptan Jerdy Schouten, kupayı birazdan Mark van Bommel'den alacak.





14:05 - At arabası çoktan hazır

Bir saat kadar sonra düz araba Eindhoven şehir merkezinde bir tur atmak üzere yola çıkacak.

14:00 - İşte şampiyonluk kupası

13:51 - Belediye Binası Meydanı şimdiden doldu

PSV, Belediye Binası Meydanı'nın şimdiden dolduğunu bildirdi. Meydan doldu ve artık kimse giremiyor. İnsanlar başka bir yer bulmak zorunda kalacak.

13:21 - Belediye Binası Meydanı dolup taşıyor





12:00 - Bugünün programı

Sabah saatlerinde kutlamalar tüm hızıyla devam ediyordu, ancak ödül töreni öğleden sonra başlayacak

13.00: Philips Stadyumu kapıları açıldı

13.45: Philips Stadyumu'ndaki program başlıyor

14.00: Markt ve Belediye Binası Meydanı'nda program başlıyor

14.30: Philips Stadyumu'nda takımın onurlandırılması ve kupa takdimi

15.00: Açık kamyonun hareketi, şehir merkezinde tur. Markt ve Belediye Binası Meydanı'ndaki dev ekranlardan izlenebilir

17.30: Belediye Binası Meydanı'nda kutlama

10:00 - Hoş geldiniz!

Günaydın! PSV'nin şeref töreni canlı bloguna hoş geldiniz. Teknik direktör Peter Bosz'un takımı, Pazar günü kulüp tarihindeki 27. kez, sahaya çıkmadan lig şampiyonu oldu. Eindhoven bugün lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarlarla dolup taşıyor. Her şeyi bu blogdan takip edebilirsiniz.