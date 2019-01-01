CANLI İZLE | Liverpool Efsaneleri - Milan Efsaneleri

2005'te İstanbul'da oynanan unutulmaz Şampiyonlar Ligi finali anısına Liverpool ile Milan özel bir gösteri maçında karşı karşıya geliyor.

14 yıl önce İstanbul'da ile arasında oynanan unutulmaz Şampiyonlar Ligi finali maçının kahramanları, bir kez daha karşı karşıya geliyor!

İki takımın kadroları şöyle...

LIVERPOOL EFSANELERİ: Dudek, Johnson, Carragher, Hyppia, Agger, Kennedy, Gerrard, Kvarme, Garcia, Fowler, Kuyt

MILAN EFSANELERİ: Dida, Cafu, Costacurta, Serginho, Kaladze, Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Kaka, Rui Costa, Inzaghi

Anfield Stadı'nda oynanacak ve TSİ 18:00'de başlayacak olan gösteri maçını buradan canlı olarak takip edebilirsiniz.