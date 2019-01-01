CANLI İZLE | Liverpool Efsaneleri - Milan Efsaneleri
Yorum()
Getty
14 yıl önce İstanbul'da Milan ile Liverpool arasında oynanan unutulmaz Şampiyonlar Ligi finali maçının kahramanları, bir kez daha karşı karşıya geliyor!
İki takımın kadroları şöyle...
LIVERPOOL EFSANELERİ: Dudek, Johnson, Carragher, Hyppia, Agger, Kennedy, Gerrard, Kvarme, Garcia, Fowler, Kuyt
MILAN EFSANELERİ: Dida, Cafu, Costacurta, Serginho, Kaladze, Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Kaka, Rui Costa, Inzaghi
Anfield Stadı'nda oynanacak ve TSİ 18:00'de başlayacak olan gösteri maçını buradan canlı olarak takip edebilirsiniz.