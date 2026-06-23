Bir haber makalesi, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun bu Salı akşamı Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Özbekistan ile oynanan maçta sergilediği performansı övdü.

Ronaldo, takımının 5-0'lık galibiyetinde iki gol atarak, takımını Dünya Kupası'nın ikinci turuna taşıdı.

"Marca" gazetesi, bugünkü maçta yaşananların en önemli anlarını şu şekilde özetledi:

5-0'lık ezici galibiyet, Dünya Kupası'na alışılmış seviyesinin çok altında bir performansla başlayan Portekiz milli takımı için iki kat daha değerli. Taraftarlar, maçın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun "Siuuuu" tezahüratları eşliğinde coştu.

Eşsiz bir mirasa sahip olan bu sporcuya, omuzlarındaki baskıyla nasıl başa çıkılacağı hâlâ öğretilmeye çalışılıyor. İlk golü maçın başlangıç düdüğünün hemen ardından attı ve ikinci golünü atmakta da tereddüt etmedi.

Ancak bin gol barajına yaklaşan ve er ya da geç bu rakama ulaşacak birinin nasıl tereddüt etmesi mümkün olabilir ki? O zamana kadar şüpheler iki ya da üç kez daha aklına gelse de... İşte bu onun zorlu görevi. Ne kadar gol atarak çürütmeye çalışsa da, her zaman geri dönen şüphe.

“Canavar Ronaldo’yu uyandırın”

Bir hafta boyunca onu canlı canlı gömmekle meşguldüler. Soyunma odasında fısıltılar vardı, hesaplaşmamış meseleler vardı ve diğer yıldızların – Haaland, Mbappé, Vinícius ya da Messi – çoktan gollerini atmışken, o gol atamadan kalmış ve zaman daralıyordu.

Büyük oyunculardan hayatlarının son gününe kadar yüksek standartlar beklenir ve hâlâ 41 yaşında olan ve yenilmez bir hırs sergileyen bu adamdan da sahalarda kalmaya devam etmesini haklı çıkarması isteniyordu.

Kimse Cristiano’ya baskıyla nasıl başa çıkılacağını öğretemez… Bir haftadır süren aceleci beklentileri susturması sadece altı dakikayı aldı.

Her zamanki gibi, aynı yerde. Bu onun oyunu. Sıradan bir gol değildi; onu altı Dünya Kupası turnuvasında gol atan tek oyuncu yapan goldu. Onun arkasında, turnuva tarihinin en yaşlı golcüleri listesinde geriye sadece Roger Milla’nın gölgesi kalıyor.

Nuno Mendes de parlıyor

Kariyerimizin bu aşamasında, Nuno Mendes’in yetenekleri bizi şaşırtmaz. Sanki kanat sonsuzmuş gibi koşan bir dev, tükenmez enerjisi ve aynı anda iki ceza sahasında da bulunabilme konusundaki şaşırtıcı yeteneği... Şanssızlık eseri onun kanadını savunmak zorunda kalan Karimov, ilk yarıyı ona dokunamadan tamamladı.

Bir bek oyuncusunun parlayan bir yıldız olması fikri, bu pozisyonun doğasına aykırıdır. Ancak Nuno’nun durumunda durum farklı; o gerçekten de öyle. Bunu Dünya Kupası’nın 17. dakikasında en net şekilde kanıtladı.

Ceza sahası kenarında bir faul verildi ve tüm stadyum bunu kimin yaptığını biliyordu. Kameralar, her serbest vuruş öncesinde Cristiano’nun titizlikle ayarladığı nefesini yakalamaya çalışıyordu.

7 numaralı oyuncu kendi ritüelini yerine getirirken, sol ayaklı oyuncu arkadan geldi ve ceza sahası kenarından herkesin ok gibi uçtuğunu gördüğü bir füze gibi şut attı ve ikinci golü kaydetti.

João Félix’in Olgunlaşması

João Félix’in Suudi Arabistan’da olgunlaştığı ortaya çıktı... Roberto Martínez'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında sergilenen sönük performansın ardından ilk 11'e dahil ettiği oyunculardan biriydi. Bu durum açıkça ortaya çıktı. Hücuma teknik bir dokunuş kattı, boşluklar yarattı, atakları ustaca organize etti ve hatta Özbekistan milli takımının kendi kalesine attığı golde de pay sahibi oldu.

Houston’daki sahada, güçlü bir karaktere sahip bir oyuncu gördük; tam da Atlético Madrid’de kendisine pahalıya mal olan türden bir oyuncu. Orada yeteneği her zaman somurtkan bir ifadeyle eşlik ediyordu.

Diğer tarafta ise Real Madrid’in yeni transferi Bernardo Silva var. Sönük geçen ilk maçı nedeniyle yedek kulübesinde kaldı, ancak 76. dakikada Portekiz’in dördüncü oyuncu değişikliği olarak oyuna girdi. Ancak endişelenmeye gerek yok. Bernardo hâlâ son derece değerli bir takviye. Yine de bu Dünya Kupası, şimdilik, onunla ilgili beklentileri biraz düşürüyor.