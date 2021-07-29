Çanlar Türk futbolu için çalıyor: Avrupa'daki son 97 maçta 56 mağlubiyet

Süper Lig kulüpleri, Avrupa'daki eski etkinliğini tamamen kaybetmiş durumda.

Türk futbolunun Avrupa'daki ağırlığı, her geçen sezon azalmaya devam ediyor.

Yapılan birçok transfer Avrupa arenasında çok fazla işe yaramazken, kulüpler de son yıllarda Avrupa'yı hayal olarak görüp, maddi kaygıların da etkisiyle Süper Lig'e daha fazla odaklanıyor.

2021-22 sezonu henüz başlamadan, kanayan yaranın ortaya çıkmasının elbette bir sebebi var.

Ne oldu?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a, 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek Devler Ligi'ne katılma hakkını yitirdi

Skorlardan ziyade özellikle iki maçta da ayyuka çıkan kalite farkı, Türk takımlarının Avrupa'da etkinliğini yitirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Üstelik rakamlar da bunu destekliyor. Hem de iç karartıcı bir şekilde.

Rakamlar ne söylüyor?

Türk takımları, Avrupa'da oynadığı son 97 maçta 56 mağlubiyet alarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Takım Maç sayısı Mağlubiyet Beşiktaş 20 11 Fenerbahçe 10 4 Galatasaray 19 12 Trabzonspor 10 6 Başakşehir 20 12 Sivasspor 7 4 Akhisarspor 6 5 Alanyaspor 1 1 Yeni Malatyaspor 4 1

Editör yorumu

Söz konusu 97 maçta gelen 56 yenilgi, ülke futbolunda bazı planlamaların yanlış yapıldığının ya da hiçbir planlamanın olmadığının bir göstergesi olsa gerek.

2000 yılında Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı alması ile zirve yapan Türk futbolu, 2008'de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynaması ile adını yeniden ciddi bir şekilde duyurmuştu.

2017-2018 sezonunda Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın; Napoli, Leipzig ve Porto'nun yer aldığı Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndan namağlup olarak çıkması, o dönemden bu yana ülkenin son kısmî Avrupa başarısı.

Ülke puanı nedeniyle önümüzdeki sezonlarda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderememe tehlikesiyle karşı karşıya olan Türk kulüpleri, şimdi şapkayı önüne koyup Avrupa'ya kendini yeniden hatırlatmak zorunda.

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