Canlanan Mason Greenwood, Hollanda milli takım oyuncusuyla tehlikeli bir ikili oluşturabilir

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre AS Roma, Mason Greenwood'a ciddi bir ilgi gösteriyor. İtalya'nın başkentinde bu İngiliz oyuncu, Hollanda milli takımı oyuncusu Donyell Malen ile tehlikeli bir ikili oluşturabilir.

Geçmişte Manchester United tarafından takımdan uzaklaştırılan, henüz 24 yaşındaki Greenwood, Olympique Marsilya'da tam anlamıyla parladı.

81 resmi maçta 48 gol ve 17 asist kaydeden bu doğuştan yetenekli oyuncu, Fransız kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Greenwood'un sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor, ancak Marsilya'nın paraya ihtiyacı var.

Roma, Greenwood'un transferini olumlu karşılıyor. Kulüp yönetimi şu anda 50 milyon euroluk transfer ücretini karşılayabilecek mi diye araştırıyor.

Greenwood ise yeni bir lige transfer olmaya açık. LaLiga ve Ligue 1'deki maceralarının ardından, geçmişi göz önüne alındığında Premier League'e dönüşü pek olası görünmediğinden, Serie A ideal bir hedef gibi görünüyor.

Yine de Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi'nin ısrarı üzerine durumu yakından takip ediyor.

Greenwood Roma'ya transfer olursa, Malen ile forvet ikilisi oluşturabilir. I Giallorossi, 2018/19 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hazırlanıyor.