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UEFA Avrupa Ligi'nde kura günü: Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in grupları belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları bugün çekilecek. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli olacak.

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Getty Images

Beşiktaş'ın ilk rakibi Braga oldu!

2019-08-30T11:29:33Z

 

Beşiktaş K Grubuna düştü!

2019-08-30T11:24:13Z

 

Ve kura çekimi başlıyor...

2019-08-30T11:15:03Z

Kura çekiminde 48 takım, UEFA kulüp puanına göre 4 gruba bölünmüş durumda.

UEFA kararı nedeniyle Rusya ve Ukrayna ekipleri aynı grupta yer alamayacak.

Aynı ülke takımları da aynı grupta yer alamayacak.

Avrupa Ligi'nde sezonun oyuncusu Eden Hazard!

2019-08-30T11:05:37Z

Real Madrid'in Belçikalı yıldızı geçen sezon Chelsea forması ile Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla ödüle layık görüldü.

 

 

Michael Regan

Kura çekimi seramonisi başladı

2019-08-30T11:04:21Z

Törende Avrupa Ligi'nde sezonun 2018-19 sezonu oyuncusu az sonra açıklanacak.

  

Final Polonya'da!

2019-08-30T10:43:17Z

Avrupa Ligi’nde grup maçları, 19 Eylül’de başlayıp 12 Aralık’ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea’nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi’nin finali, 27 Mayıs 2020’de Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak.

Torbalar belli oldu

2019-08-30T10:36:26Z

UEFA Avrupa Ligi grup kurasında torbalar ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri şu şekilde:

1. Torba: Sevilla, Arsenal, FC Porto, AS Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, Beşiktaş, FC Basel, Sporting CP Lizbon, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio

2. Torba: PSV Eindhoven, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, MönchengladbachYoung Boys, Astana, Ludogorets Razgrad, APOEL, Eintracht Frankfurt

3. Torba: Saint-Etienne, Karabağ, FeyenoordGetafeEspanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenburg, Başakşehir

4. Torba: AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, Trabzonspor, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros

Avrupa Ligi'nde kura günü!

2019-08-30T10:35:23Z

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri kura çekimiyle belli oluyor.

 