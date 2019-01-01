UEFA Avrupa Ligi'nde kura günü: Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in grupları belli oluyor!

Üçüncü torbanın kurası çekiliyor
3. Torba: Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenburg, Başakşehir
Beşiktaş'ın ilk rakibi Braga oldu!
İkinci torbanın kura çekimi yapılıyor!
2. Torba: PSV Eindhoven, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Mönchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets Razgrad, APOEL, Eintracht Frankfurt
İlk torbanın kura çekimi tamamlandı
A Grubu: Sevilla
B Grubu: Dynamo Kiev
C Grubu: Basel
D Grubu: Sporting
E Grubu: Lazio
F Grubu: Porto
G Grubu: Wolfsburg
H Grubu: CSKA Moskova
I Grubu: Arsenal
J Grubu: Roma
K Grubu: Beşiktaş
L Grubu: Manchester United
Beşiktaş K Grubuna düştü!
İlk olarak ilk torbanın kurası çekiliyor!
1. Torba: Sevilla, Arsenal, FC Porto, AS Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, Beşiktaş, FC Basel, Sporting CP Lizbon, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio
Ve kura çekimi başlıyor...
Avrupa Ligi'nde sezonun oyuncusu Eden Hazard!
Real Madrid'in Belçikalı yıldızı geçen sezon Chelsea forması ile Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla ödüle layık görüldü.
Kura çekimi seramonisi başladı
Törende Avrupa Ligi'nde sezonun 2018-19 sezonu oyuncusu az sonra açıklanacak.
Final Polonya'da!
Avrupa Ligi’nde grup maçları, 19 Eylül’de başlayıp 12 Aralık’ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea’nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi’nin finali, 27 Mayıs 2020’de Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak.
Torbalar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi grup kurasında torbalar ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri şu şekilde:
1. Torba: Sevilla, Arsenal, FC Porto, AS Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, Beşiktaş, FC Basel, Sporting CP Lizbon, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio
2. Torba: PSV Eindhoven, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Mönchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets Razgrad, APOEL, Eintracht Frankfurt
3. Torba: Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenburg, Başakşehir
4. Torba: AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, Trabzonspor, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros
Avrupa Ligi'nde kura günü!
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri kura çekimiyle belli oluyor.