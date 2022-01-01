2022 Dünya Kupası CANLI kura çekimi: Katar 2022 için bilmeniz gereken her şey

Çekilişi kimler yapıyor?
Bazı ⭐️ isimler!
2022 Dünya Kupası çekilişinde yardımcılar: Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic, Cafu, Jay-Jay Okocha, Lothar Matthaus, Rabah Madjer ve Tim Cahill.
'Program ise Carli Lloyd, Jermaine Jenas ve Samantha Johnson tarafından yönetilecek.
Torbalarda hangi takımlar var? 🤓
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda toplam 32 takım mücadele edecek ve dörderli sekiz gruba ayrılacaklar.
Kura çekimi için, elemeyi geçen takımlar en son FIFA sıralamasına göre düzenlenmiş dört torbaya ayrıldı.
Aşağıda torbaları görebilirsiniz
- Torba
Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz
2. Torba
Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan
3. Torba
Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus
4. Torba
Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Yeni Zelanda/Kosta Rika, Peru/Avustralya/BAE, Galler/İskoçya/Ukrayna
Dünya Kupası kura çekimi ne zaman başlıyor? ⏰
Katar'daki çekiliş töreni, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.
Çekiliş töreninde Cafu ve Lothar Matthaus gibi birtakım futbol yıldızlarını yönetecek ödüllü aktör Idris Elba ve yayıncı Reshmin Chowdhury'nin yetenekli ellerindeyiz.
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Dünya Kupası kura günü! 🏆 😍
Dört yıl bekledik ama sonunda geldi: 2022 Dünya Kupası kura çekimi!
Yirmi dokuz takım bu kasım ayında Katar'daki yerlerini ayırttı ve turnuva öncesinde doldurulması gereken üç yer daha var. Büyük turnuva öncesinde grupların nasıl olacağını öğreneceğiz.
🏆 Dünya Kupası kuraları için torbalar belirlendi ve vakit yaklaşıyor 😍 pic.twitter.com/TZtqdGUgiC— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 31, 2022