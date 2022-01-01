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2022 Dünya Kupası CANLI kura çekimi: Katar 2022 için bilmeniz gereken her şey

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'i ve Lionel Messi'nin Arjantin'i kura için torbadaki takımlar arasında - GOAL Türkiye'den canlı takip edin!

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World Cup 2022 draw live blog
GOAL

Çekilişi kimler yapıyor?

2022-04-01T13:46:54.977Z

Bazı ⭐️ isimler!

2022 Dünya Kupası çekilişinde yardımcılar: Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic, Cafu, Jay-Jay Okocha, Lothar Matthaus, Rabah Madjer ve Tim Cahill.

'Program ise Carli Lloyd, Jermaine Jenas ve Samantha Johnson tarafından yönetilecek.

Torbalarda hangi takımlar var? 🤓

2022-04-01T13:43:04.011Z

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda toplam 32 takım mücadele edecek ve dörderli sekiz gruba ayrılacaklar.

Kura çekimi için, elemeyi geçen takımlar en son FIFA sıralamasına göre düzenlenmiş dört torbaya ayrıldı.

Aşağıda torbaları görebilirsiniz

  1. Torba

Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz

2. Torba

Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan

3. Torba

Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus

4. Torba

Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Yeni Zelanda/Kosta Rika, Peru/Avustralya/BAE, Galler/İskoçya/Ukrayna

Dünya Kupası kura çekimi ne zaman başlıyor? ⏰

2022-04-01T13:27:15.545Z

Katar'daki çekiliş töreni, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

Çekiliş töreninde Cafu ve Lothar Matthaus gibi birtakım futbol yıldızlarını yönetecek ödüllü aktör Idris Elba ve yayıncı Reshmin Chowdhury'nin yetenekli ellerindeyiz.

Hatırlatıcılarınızı ayarlayın! ⏱

Dünya Kupası kura günü! 🏆 😍

2022-04-01T13:23:59.978Z

Dört yıl bekledik ama sonunda geldi: 2022 Dünya Kupası kura çekimi!

Yirmi dokuz takım bu kasım ayında Katar'daki yerlerini ayırttı ve turnuva öncesinde doldurulması gereken üç yer daha var. Büyük turnuva öncesinde grupların nasıl olacağını öğreneceğiz.