2022 Dünya Kupası CANLI kura çekimi: Katar 2022 için bilmeniz gereken her şey

Dört yıl bekledik ama sonunda geldi: 2022 Dünya Kupası kura çekimi!

Yirmi dokuz takım bu kasım ayında Katar'daki yerlerini ayırttı ve turnuva öncesinde doldurulması gereken üç yer daha var. Büyük turnuva öncesinde grupların nasıl olacağını öğreneceğiz.