Canlı Blog

Derbi günü: Fenerbahçe - Galatasaray (CANLI - 14 Nisan 2019)

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde, maç esnasında ve dev karşılaşma sonrasında yaşanan tüm detayları sizlere anında aktarıyoruz.

Güncellendi
Yorum()
AA

Galatasaray kafilesi Ülker Stadyumu'da.

2019-04-14T14:19:27Z

Galatasaray kafilesi, Ülker Stadyumu'na ulaştı.

    

Hem savunmada hem hücumda beklerin önemi büyük

2019-04-14T13:24:46Z

Hasan Ali vs Linnes

Savunma liderlerinin sezon performansı

2019-04-14T13:12:37Z

Skrtel vs Donk

Galatasaray taraftarları Kadıköy'e doğru yola çıktı

2019-04-14T13:01:02Z

Galatasaray taraftarı Kadıköy yolunda

Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin en pahalı 11'leri

2019-04-14T12:45:51Z

Fenerbahçe'nin defans hattında sürpriz bir isim var...

Yıllardır süren rekabette her iki takım da kadrosuna yıldızları katarak birbirine üstünlük kurmaya çalıştı. İşte derbierde oynamış en pahalı 11'ler

Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin en pahalı 11'leri

AA

DERBİ İÇİN İDDAA TAHMİNLERİ

2019-04-14T11:07:45Z

Fenerbahçe-Galatasaray maçına iddaa oynayacakların dikkatine!

Goal Türkiye, Mackolik ve Opta editörleri, dev derbi öncesi görüşlerini dile getirdiler...

Tahminleri görmek için TIKLAYIN

DERBİ ÖZEL

2019-04-14T10:51:35Z

Tarih: 22 Aralık 1999

Ergün Penbe'den Rüştü Reçber'e 22 Aralık 1999 yılında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yaşayanlar anılarını Mackolik YouTube kanalında anlattı.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

AA

MUHTEMEL ONBİRLER

2019-04-14T10:42:10Z

Fenerbahçe'de Erten Ersu ve Mehmet Ekici, Galatasaray'da ise Luyindama ve Marcao forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Volkan Demirel (Harun Tekin), Mauricio Isla, Serdar Aziz, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Miha Zajc, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Fernando Muslera, Mariano Filho, Semih Kaya (Ahmet Çalık), Ryan Donk, Martin Linnes, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Mbaye Diagne.

DERBİ ZAMANI

2019-04-14T10:38:45Z

Nefesler tutuldu. Fenerbahçe-Galatasaray maçı için geri sayım başladı.

İki  takım tarihte 389. kez karşı karşıya gelecek. Bu dev maç öncesinde yaşanan tüm detayları sizlere aktaracağız.

Ayrıca maçın canlı anlatımını ve karşılaşma sonrasında yaşanan tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.