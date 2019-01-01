Nefesler tutuldu. Fenerbahçe-Galatasaray maçı için geri sayım başladı.

İki takım tarihte 389. kez karşı karşıya gelecek. Bu dev maç öncesinde yaşanan tüm detayları sizlere aktaracağız.

Ayrıca maçın canlı anlatımını ve karşılaşma sonrasında yaşanan tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.