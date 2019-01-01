Galatasaray kafilesi Ülker Stadyumu'da.
Galatasaray kafilesi, Ülker Stadyumu'na ulaştı.
Galatasaray taraftarları Kadıköy'de
Galatasaray taraftarları Ülker Stadyumu'na ulaştı.
📍 Kadıköy'deyiz! #FBvGS pic.twitter.com/1xG0x0wMO6— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 14 Nisan 2019
Hem savunmada hem hücumda beklerin önemi büyük
Hasan Ali vs Linnes
1 - Hasan Ali Kaldırım ve Martin Linnes'in bu sezon Süper Lig istatistikleri. Bek. #FBvGS pic.twitter.com/2CZI38DO9z— OptaCan (@OptaCan) 14 Nisan 2019
Savunma liderlerinin sezon performansı
Skrtel vs Donk
1 - Martin Skrtel ve Ryan Donk'un bu sezon Süper Lig'de maç başına ortalamaları. Karşılaştırma. #FBvGS pic.twitter.com/u0vxRbmomk— OptaCan (@OptaCan) 14 Nisan 2019
Derbinin 3D analizi
Fenerbahçe ilk 15 dakikaya, Galatasaray 46-60 arasına güveniyor
▶ 3D Fenerbahçe-Galatasaray analizi— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 14 Nisan 2019
⚽ Fenerbahçe ilk 15 dakikaya, Galatasaray 46-60 arasına güveniyor
Veriler: (@OptaCan) pic.twitter.com/L7NmASvtFL
Galatasaray taraftarları Kadıköy'e doğru yola çıktı
Galatasaray taraftarı Kadıköy yolunda
Büyük Galatasaray Taraftarı Kadıköy’e doğru yola çıktı... #FBvGS pic.twitter.com/oP4AqBgs9m— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 14 Nisan 2019
Derbiye son 3 saat
Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Yoğurtçu Parkı derbi havasına giriyor.
🔥 Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Yoğurtçu Parkı derbi havasına giriyor. pic.twitter.com/F2vJKoRPS5— mackolik (@mackolik) 14 Nisan 2019
Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin en pahalı 11'leri
Fenerbahçe'nin defans hattında sürpriz bir isim var...
Yıllardır süren rekabette her iki takım da kadrosuna yıldızları katarak birbirine üstünlük kurmaya çalıştı. İşte derbierde oynamış en pahalı 11'ler
Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinin en pahalı 11'leri
Unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sözleri
Ali Sami Yen'deki 'sulu derbi'yi oynarken ben Köln'le anlaşmıştım...
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet ile ilgili söylenen sözleri hatırlıyor musunuz?
Unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sözleri
Galatasaray'ın en unutulmaz 10 Fenerbahçe galibiyeti
Metin Oktay'ın 4 gol attığı tarihi maç...
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın her maçı şüphesiz ki mücadele dolu geçer fakat içlerinden bazı maçlar vardır ki galip geldiğinde senelerce unutulmaz.
İşte Galatasaray'ın unutulmaz 10 Fenerbahçe galibiyeti
Fenerbahçe'nin unutulmaz 10 Galatasaray galibiyeti
Ezeli rekabetin en önemli geri dönüşü...
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın her maçı şüphesiz ki mücadele dolu geçer fakat içlerinden bazı maçlar vardır ki galip geldiğinde senelerce unutulmaz.
İşte Fenerbahçe'nin unutulmaz 10 Galatasaray galibiyeti!
DERBİ İÇİN İDDAA TAHMİNLERİ
Fenerbahçe-Galatasaray maçına iddaa oynayacakların dikkatine!
Goal Türkiye, Mackolik ve Opta editörleri, dev derbi öncesi görüşlerini dile getirdiler...
DERBİ ÖZEL
Tarih: 26 Mart 2000
Hakan Ünsal'den Rüştü Reçber'e milenyumun ilk Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde statta olanlar unutulmaz karşılaşmayı anlattı.
DERBİ ÖZEL
Tarih: 22 Aralık 1999
Ergün Penbe'den Rüştü Reçber'e 22 Aralık 1999 yılında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yaşayanlar anılarını Mackolik YouTube kanalında anlattı.
MUHTEMEL ONBİRLER
Fenerbahçe'de Erten Ersu ve Mehmet Ekici, Galatasaray'da ise Luyindama ve Marcao forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Volkan Demirel (Harun Tekin), Mauricio Isla, Serdar Aziz, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Miha Zajc, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Fernando Muslera, Mariano Filho, Semih Kaya (Ahmet Çalık), Ryan Donk, Martin Linnes, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Mbaye Diagne.
DERBİ ZAMANI
Nefesler tutuldu. Fenerbahçe-Galatasaray maçı için geri sayım başladı.
İki takım tarihte 389. kez karşı karşıya gelecek. Bu dev maç öncesinde yaşanan tüm detayları sizlere aktaracağız.
Ayrıca maçın canlı anlatımını ve karşılaşma sonrasında yaşanan tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.