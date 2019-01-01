CANLI | Transferin son günü: Mauro Icardi resmen PSG'de!

'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, Icardi transferi için görüşmelere başladı.

'de teknik direktör Conte tarafından taktik antrenmanlarına alınmayan yıldız futbolcu ayrılık kararı aldı. Icardi'nin menajeri Wanda Nara ise yıldız futbolcunun ayrılacağını doğruladı.

Wanda Nara, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Icardi'nin Inter'den ayrılacağını doğrularken, "Transferin son gününe kadar çalışacağım. Avrupa'da birçok seçenek var. Icardi'nin, İtalya dışında bir takıma gidip gitmeyeceğini ise göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre; Arjantinli oyuncunun PSG ile 1 yıl kiralık olarak sözleşme imzalayacağı ve satın alma opsiyonunun 70 milyon euro olacağı ifade edildi.