CANLI | Transferin son günü: Martin Linnes, Kasımpaşa yolunda

Manuel Fernandes Rusya'da kaldı.
İsmi bu yaz transfer döneminde Türk kulüpleri ile anılan Portekizli yıldız, Krasnodar ile sözleşme imzaladı.
Lokomotiv Moskova ile sözleşmesinin sona eren Manuel Fernandes Krasnodar'a transfer oldu.
Javier Hernandez, resmen Sevilla'da!
Sevilla, transferin son gününde West Ham United'ın Meksikalı forveti Javier Hernandez'i kadrosuna kattı.
Süper Lig'de kulüpsüz kalan futbolcular
Süper Lig'de yaz transfer sezonunun son gününde birçok önemli isim hâlâ kendilerine kulüp bulamadı. İşte o futbolcular...
Mbaye Diagne, resmen Club Brugge'de
Sarı kırmızılı ekip, Senegalli golcünün Belçika ekibine kiralandığını KAP'a bildirdi.
Radamel Falcao'yu kadrosuna katan Galatasaray, Mbaye Diagne'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri arasında bulunan Club Brugge'a kiralandığını duyurdu.
🇸🇳 Daarnaast kwamen Club en @GalatasaraySK tot een huurovereenkomst voor Mbaye Diagne. De Senegalees wordt gehuurd met aankoopoptie! #BienvenueMbaye pic.twitter.com/IldZoBK2H9— Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 2, 2019
Mkhitaryan, Roma için sağlık kontrolünden geçiyor
Arsenal'li oyuncu kiralık olarak Roma'ya transfer oluyor. Yıldız oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği açıklandı.
Visite mediche per Mkhitaryan 🥼 pic.twitter.com/1B2E40u4VO— AS Roma (@OfficialASRoma) September 2, 2019
Göztepe, Marcio Mossoro'yu transfer etti
Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Başakşehir'den Marcio Mossoru'yu kadrosuna kattı.Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Başakşehir forması giyen Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014-2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlayan ve Başakşehir ile 150'si Süper Lig olmak üzere 176 maça çıkan Marcio Mossoro ile sözleşme imzalandı.
Mossoro ile sarı kırmızılı ekip 1+1 yıllığına anlaştı.
Açıklamada, 36 yaşındaki oyuncu için, "Mossoro'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
Mauro Icardi, PSG için Fransa'ya gidiyor
Transferi yılan hikayesine dönen Mauro Icardi, PSG ile görüşmek üzere Paris'e gidiyor.
Inter'de yönetimle problemler yaşayan ve birçok takımla adı anılan Mauro Icardi, sonunda takımdan ayrılıyor.
Sky Sport'un muhabiri Fabrizio Romano'nun haberine göre Arjantinli yıldız, Fransız devi PSG ile görüşmek üzere Paris'e gidiyor.
Yıldız futbolcuyla Fransa'nın Monaco ekibi de ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Vlad Chiriches, Sassuolo'da
İtalyan ekibi Sassuolo bonservisi Napoli'de bulunan Rumen stoper Vlad Chiriches'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Daha önceden Steaua Bükreş ve Tottenham forması da giyen Chiriches geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 6 resmi maçta görev yaptı.
Sassuolo transfer döneminde Merih Demiral'ı Juventus'a gönderirken Rapid Wien'den Mert Müldür'ü kadrosuna katmıştı.
Mario Lemina, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Mario Lemina İstanbul'a geldi.
Galatasaray transferin son gününe hızlı girdi.
Sarı kırmızılıların görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Mario Lemina, İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'nda Galatasaray yetkilileri tarafından karşılan Lemina'nın sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.
Martin Linnes, Kasımpaşa'ya gidiyor
Sarı kırmızılı ekibin bek oyuncusu takım değiştiriyor ama İstanbul'da kalıyor.
Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes'in yeni adresi belli oldu.
Haber Global ve Habertürk'ün iddiasına göre Linnes, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya kiralandı.
Lemina transferi sonrasında kadrosundaki yabancı sayısı 15'e yükselen Cimbom, bu hamle ile sayıyı yeniden 14'e çekiyor.
Kasımpaşa, Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma'yı transfer ederek dikkatleri üzerine çekmişti.
Konyaspor, Levan Shengelia'yı kadrosuna katıyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Gürcü futbolcu Levan Shengelia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de milli araya 3 maçta alınan 5 puanla giren Konyaspor, transferin son gününe hızlı girdi.
TRT Spor'un haberine göre Konya ekibi son olarak Dinamo Tiflis forması giyen Levan Shengelia ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
24 yaşındaki futbolcu bu sezon takımıyla çıktığı 5 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Abdoulay Diaby Beşiktaş'a doğru
Transferin son gününde hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, Abdoulay Diaby transferinde mutlu sona yakın.
Transfer döneminin son gününde hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.
TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, Abdoulay Diaby'nin kiralık transferi için Sporting CP anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezon Sporting forması ile 45 maça çıkan 28 yaşındaki Malili, 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Icardi Boca Juniors yolcusu
Inter'de kadro dışı bırakılan Mauro Icardi'nin transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala hangi takıma gideceği merak konusu.
Tecrübeli golcünün eşi ve menajeri Wanda Nara, instagram'da paylaştığı bir story ile transfer hakkında ipuclarını verdi.
Nara, eski Inter oyuncusu Arjantinli Lisandro Lopez'in sevinc fotoğrafını paylaşarak altına 'yakında görüşürüz 💛💙' mesajını yazdı.
Bu paylaşımın ardından Icardi'nin Boca Juniors'a gideceği dedikoduları konuşuluyor.
Valencia, gözünü Mauricio Isla'ya dikti
La Liga ekiplerinden Valencia, 26 yaşındaki sağ bek Cristiano Piccini'nin sakatlanması ile alternatif arayışına girdi.
Tutto Mercato'da yer alan habere göre Valencia, Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki Şilili futbolcu Mauricio Isla'yı transfer etmek istiyor. Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Isla, öncesinde Juventus, Cagliari ve Udinese'de forma giymiş ve Serie A tecrübesi edinmişti.
Halihazırda sakatlığı bulunan Isla, Fenerbahçe'de 2 sezonda 79 resmi maçta görev aldı ve 11 asist yaptı.
Neymar, PSG'de kalıyor
Transfer sezonunun başından beri PSG'den gitmek istediğini söyleyen Neymar'ın hayalleri suya düştü.
Kendi ücretini bir kısmını ödemeyi teklif etse de Brazilyalı oyuncu Neymar Paris Saint-Germain'de kalacak.
Sky Sports'un haberine göre Neymar, Barcelona'yla görüşmeler çıkmaza girince PSG'de kalmayı kabul etti.
Transfer sezonu boyunca adı Real Madrid ve Barcelona ile anılsa da Neymar iki takımla da anlaşmaya varamadı.