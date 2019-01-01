CANLI | Transferin son günü: Martin Linnes, Kasımpaşa yolunda

Transferin son gününde hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, Abdoulay Diaby transferinde mutlu sona yakın.

Transfer döneminin son gününde hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, Abdoulay Diaby'nin kiralık transferi için Sporting CP anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon Sporting forması ile 45 maça çıkan 28 yaşındaki Malili, 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.