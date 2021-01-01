CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Yusuf Yazıcı, Galatasaray yolunda

🔴🔵 Trabzonspor bugünkü maçın ardından Başakşehir yönetimi ile Edin Visca'nın transferi için ilk kez resmi olarak masaya oturacak. Başakşehir 4 milyon Euro istiyor. Bordo-Mavili yönetim rakamı daha aşağı çekmeye çalışıyor.@yunusemresel pic.twitter.com/baKXOZgs12