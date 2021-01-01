CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Yusuf Yazıcı, Galatasaray yolunda

Trabzonspor, Edin Visca'yı istiyor 👇
🔴🔵 Trabzonspor bugünkü maçın ardından Başakşehir yönetimi ile Edin Visca'nın transferi için ilk kez resmi olarak masaya oturacak. Başakşehir 4 milyon Euro istiyor. Bordo-Mavili yönetim rakamı daha aşağı çekmeye çalışıyor.@yunusemresel pic.twitter.com/baKXOZgs12— Sabah Spor (@sabahspor1) December 25, 2021
Bayern Münih'ten 50 milyon euro'luk transfer 👇
TNT Sports'un haberine göre Bayern Münih ara transfer döneminde Leeds'in yıldızı Raphinha için 50 milyon euro'luk (42 milyon £/57 milyon $) bir anlaşmaya hazırlanıyor.
Leeds'te 2020 yazında Rennes'den katılan 25 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de yıldız oldu.
Altay, N'Sakala'yı transfer etmek istiyor 👇
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıp gözden çıkardığı Fabrice N'Sakala için Altay devreye girdi.
Altay, Fabrice N'Sakala'yı bonservisiyle transfer etmek istiyor.
Yusuf Yazıcı, Galatasaray yolunda 👇
Galatasaray transferde Gedson Fernandes ile birlikte Yusuf Yazıcı'yı listenin ilk sırasına yazdı.
Fanatik'in haberine göre; Milli oyuncu Yusuf Yazıcı da sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.
Ancak bu transferin gerçekleşmesi Trabzonspor 'a bağlı. Bordo-mavili kulübün izni olmadan Yusuf, Türkiye'de başka bir takıma giderse 20 milyon euro tazminat maddesi bulunuyor.
Lille ile görüşmelere başlamaya hazırlanan Galatasaray önce Trabzonspor'dan izin almaya çalışacak.