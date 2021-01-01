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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Yusuf Yazıcı, Galatasaray yolunda

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Renato Sanches Burak Yilmaz Yusuf Yazici Lille 07182021
Getty

Trabzonspor, Edin Visca'yı istiyor 👇

2021-12-25T06:43:24.952Z

Bayern Münih'ten 50 milyon euro'luk transfer 👇

2021-12-25T06:33:18.955Z

TNT Sports'un haberine göre Bayern Münih ara transfer döneminde Leeds'in yıldızı Raphinha için 50 milyon euro'luk (42 milyon £/57 milyon $) bir anlaşmaya hazırlanıyor.

Leeds'te 2020 yazında Rennes'den katılan 25 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de yıldız oldu.

Raphinha Bayern Munich GFX
Getty/Goal

Altay, N'Sakala'yı transfer etmek istiyor 👇

2021-12-25T06:31:07.092Z

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıp gözden çıkardığı Fabrice N'Sakala için Altay devreye girdi.

Altay, Fabrice N'Sakala'yı bonservisiyle transfer etmek istiyor.

Yusuf Yazıcı, Galatasaray yolunda 👇

2021-12-25T06:27:39.781Z

Galatasaray transferde Gedson Fernandes ile birlikte Yusuf Yazıcı'yı listenin ilk sırasına yazdı.

Fanatik'in haberine göre; Milli oyuncu Yusuf Yazıcı da sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Ancak bu transferin gerçekleşmesi Trabzonspor 'a bağlı. Bordo-mavili kulübün izni olmadan Yusuf, Türkiye'de başka bir takıma giderse 20 milyon euro tazminat maddesi bulunuyor.

Lille ile görüşmelere başlamaya hazırlanan Galatasaray önce Trabzonspor'dan izin almaya çalışacak.

Renato Sanches Burak Yilmaz Yusuf Yazici Lille 07182021
Getty