CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Yunus Akgün'e MLS'ten teklif geldi

Fenerbahçe, Maxi Gomez'i bitiriyor
Sabah'ın haberine göre; golcü transferi için Maxi Gomez ile anlaşan Fenerbahçe, Valencia'nın son kararını bekliyor.
Sarı lacivertliler İspanyol kulübüne 7 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonuslardan oluşan toplam 10 milyon euro değerinde bir teklif sundu.
Dursun Özbek transferlere devam edecek
Antalyaspor galibiyetinin ardından konuşan Galatasaray Başkanı taraftara transfer müjdesi verdi.
"Takımın daha güçlenmesi için yeni oyuncularımız var. Onların da takıma dahil olmasıyla taraftarımıza en güzel günleri yaşatacağız."
"Sezonun başlamasıyla beraber eksikler daha net ortaya çıkıyor. Yeni oyuncuların takıma girmesiyle beraber daha net gözükecek. Şu anda takviye yapmamız gereken bazı bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun ve çalışan arkadaşların vereceği bir karar. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmaya başlayacağız. Güzel günler Galatasaray'ı bekliyor."
Tayfur Bingöl'den Beşiktaş açıklaması
Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl, Karagümrük'ü 4-2 yendikleri maçın ardından transferi hakkında konuştu.
"Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiğini biliyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Olursa hayırlısı olsun iki taraf içinde. İki taraf da mutlu olsun, ben de mutlu olayım."
Yunus Akgün için 7.5 milyon euro teklif ettiler
Antalyaspor karşısında sergilediği performansla Galatasaray'ın yıldızı olan Yunus Akgün'e okyanus ötesinden teklif geldi.
Fanatik'in haberine göre; MLS ekibi Los Angeles FC, Galatasaray'a 7.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %25 pay önerdi. Sarı kırmızılı kulüp teklife henüz dönüş yapmazken, Yunus Akgün'ün kariyerine MLS'te devam etmek gibi bir düşüncesi olmadığı öğrenildi.