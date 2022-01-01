CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Yunus Akgün'e MLS'ten teklif geldi

Antalyaspor galibiyetinin ardından konuşan Galatasaray Başkanı taraftara transfer müjdesi verdi.

"Takımın daha güçlenmesi için yeni oyuncularımız var. Onların da takıma dahil olmasıyla taraftarımıza en güzel günleri yaşatacağız."

"Sezonun başlamasıyla beraber eksikler daha net ortaya çıkıyor. Yeni oyuncuların takıma girmesiyle beraber daha net gözükecek. Şu anda takviye yapmamız gereken bazı bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun ve çalışan arkadaşların vereceği bir karar. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmaya başlayacağız. Güzel günler Galatasaray'ı bekliyor."