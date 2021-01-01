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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Xavi Manchester'dan iki ismi Barcelona'ya istiyor

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Ferran Torres, Edinson Cavani
Getty-Goal

Barcelona Ferran Torres ve Edinson Cavani'nin peşinde

2021-12-20T08:04:31.732Z

Ocak'ta Real Madrid ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde kadrosuna takviye isteyen Barcelona Teknik Direktörü Xavi, yönetime istediği iki ismi sundu.

Habere göre genç teknik direktör eski hocası Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'de top koşturan Ferran Torres ile Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrasında Manchester United'da aldığı süre azalan Edinson Cavani'nin ligin ikinci yarısında Barcelona formasını giymesini istedi.

Xavi Barcelona Bayern Munich Champions League 2021-22
Getty Images