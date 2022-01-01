Fenerbahçe, son dönemde yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çekiyor.

Başarılı stoper, Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı'nda öne çıkan performansıyla Avrupa'dan birçok kulübü tarafından takip ediliyor.

Takımdaki son durumu merak konusu olan Attila Szalai'nin Almanya Ligi ekiplerinden Wolfsburg'a transfer olacağı konuşuluyor.

Wolfsburg Teknik Direktörü Nico Kovac, Macar savunmacıyla ilgili gelen "Attila Szalai'ye ilgi var mıydı?" sorusuna yanıt verdi.

"Öyleydi, doğru" dedi ve gazeteciye Szalai'nin nerede büyüdüğünü sordu.

Gazeteci, "Tabii ki Macaristan'da" yanıtını verirken Hırvat hoca ise "Hayır, Rapid'de oynadı ve yetişti.

"Ayrıca Almanca da konuşabiliyor" diye ekledi.



Kovac'ın bu açıklamasından sonra gazeteci, "Peki Wolfsburg'a geliyor mu?" deyince Kovac, "Pek sanmıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe'nin, Szalai için 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis beklentisi bulunuyor.