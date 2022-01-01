CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Vitor Pereira, Josef de Souza'yı istiyor

Dembele için PSG bir adım önde
El Nacional, Barcelona'nın Ousmane Dembele'nin sözleşme uzatması ihtimalinden neredeyse vazgeçtiğini bildirdi.
Fransız kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve Camp Nou yetkilileri, Paris Saint-Germain'e ücretsiz transferle katılmayı kabul ettiğine inanıyor.
Kulüp, kanat oyuncusunun Fransa başkentine taşınmasının Kylian Mbappe'nin geleceğine bağlı olduğuna inanıyor. Paris'te kalacaksa, Dembele ile imzalamama kararı alabilirler.
Ruben Neves için 100 milyon sterlin
Daily Mail'e göre Wolves, Ruben Neves'e 100 milyon sterlin (130 milyon dolar) fiyat etiketi yapıştırdı.
Manchester United, Liverpool ve Barcelona onunla sözleşme imzalamak isteyen takımlar arasında ancak Premier Lig ekibi onun ucuza gitmesine izin vermeyecek.
Ryan Babel, Hull City'ye doğru
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, gözünü Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'e dikti.
Hull Live'de yer alan habere göre; Championship ekibi, kadrosunu güçlendirmek adına tecrübeli isimleri transfer etmek istiyor.
Bu doğrultuda Ryan Babel, Teknik Direktör Shota'nın öncelikli listesinde yer alıyor.
Josef de Souza Brezilya'ya dönebilir
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Brezilya ekiplerinden Corinthians, Josef de Souza ilgileniyor.
NTV Spor aracılığıyla SBT'den Benjamin Back'ten aktarılan hab ere göre Vitor Pereira, Josef de Souza'yı takımda görmek istiyor.
İkili daha önce hem Porto'da hem de Fenerbahçe'de beraber çalışmıştı.