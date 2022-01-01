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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Vitor Pereira, Josef de Souza'yı istiyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Josef de Souza Beşiktaş 09182021
AA

Dembele için PSG bir adım önde

2022-04-08T05:47:54.280Z

El Nacional, Barcelona'nın Ousmane Dembele'nin sözleşme uzatması ihtimalinden neredeyse vazgeçtiğini bildirdi.

Fransız kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve Camp Nou yetkilileri, Paris Saint-Germain'e ücretsiz transferle katılmayı kabul ettiğine inanıyor.

Kulüp, kanat oyuncusunun Fransa başkentine taşınmasının Kylian Mbappe'nin geleceğine bağlı olduğuna inanıyor. Paris'te kalacaksa, Dembele ile imzalamama kararı alabilirler.

Ousmane Dembele Barcelona
Getty Images

Ruben Neves için 100 milyon sterlin

2022-04-08T05:44:01.329Z

Daily Mail'e göre Wolves, Ruben Neves'e 100 milyon sterlin (130 milyon dolar) fiyat etiketi yapıştırdı.

Manchester United, Liverpool ve Barcelona onunla sözleşme imzalamak isteyen takımlar arasında ancak Premier Lig ekibi onun ucuza gitmesine izin vermeyecek.

Ruben Neves Wolves 2021-22
Getty

Ryan Babel, Hull City'ye doğru

2022-04-08T05:40:15.621Z

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, gözünü Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'e dikti.

Hull Live'de yer alan habere göre; Championship ekibi, kadrosunu güçlendirmek adına tecrübeli isimleri transfer etmek istiyor.

Bu doğrultuda Ryan Babel, Teknik Direktör Shota'nın öncelikli listesinde yer alıyor.

Ryan Babel Galatasaray 2022
AA

Josef de Souza Brezilya'ya dönebilir

2022-04-08T05:37:36.415Z

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Brezilya ekiplerinden Corinthians, Josef de Souza ilgileniyor.

NTV Spor aracılığıyla  SBT'den Benjamin Back'ten aktarılan hab ere göre Vitor Pereira, Josef de Souza'yı takımda görmek istiyor.

İkili daha önce hem Porto'da hem de Fenerbahçe'de beraber çalışmıştı.