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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Real Madrid, West Ham'ın Eden Hazard için yaptığı teklifi reddetti

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Eden Hazard Real Madrid 2021-22
Getty Images

Tuchel'den Rüdiger'e: Kimse kulüpten büyük değildir

2021-12-11T08:25:39.130Z

Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Antonio Rüdiger'e bir uyarıda bulundu.

Alman stoper ve Chelse arasında yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanmış değil.

Tuchel, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Rüdiger'in öneminin ve saha içinde ve dışında oynadığı rolün tamamen farkındayız.

"Bunda hiç şüphe yok. Fakat kimsenin bir kulüpten daha büyük olmadığı da doğru."

Antonio Rudiger Chelsea vs Man Utd Premier League 2021-22
Getty Images

Real Madrid, West Ham'ın Eden Hazard teklifini reddetti

2021-12-11T08:14:47.870Z

El Nacional, Real Madrid'in West Ham'ın Eden Hazard için yaptığı 25 milyon euroluk teklifi geri çevirdiğini bildirdi.

Real, 2019'da Chelsea'den ayrıldığından beri hayal kırıklığına uğratan Belçikalıyı göndermek istiyor

Ancak kulüp başkanı Florentino Perez, West Ham'ın 30 yaşındaki oyuncuyu için teklif ettiği paranın en az iki katını istiyor.

Eden Hazard Real Madrid La Liga 2021/22

Carlo Ancelotti'nin gözü Ndidi'de

2021-12-11T08:12:34.010Z

Naija'da yer alan habere göre Real Madrid, orta saha oyuncusu Casemiro'nun alternatifi olarak Wilfred Ndidi için bir hamle yapacak.

Carlo Ancelotti, Leicester'da geçirdiği süre boyunca Ndidi ile ilgilenmeye başladı ve orta sahada yedek oyunculara ihtiyacı olduğu için onu Santiago Bernabeu'ya getirmeye açık.

Wilfred Ndidi
Getty