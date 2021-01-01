CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Real Madrid, West Ham'ın Eden Hazard için yaptığı teklifi reddetti

Naija'da yer alan habere göre Real Madrid, orta saha oyuncusu Casemiro'nun alternatifi olarak Wilfred Ndidi için bir hamle yapacak.

Carlo Ancelotti, Leicester'da geçirdiği süre boyunca Ndidi ile ilgilenmeye başladı ve orta sahada yedek oyunculara ihtiyacı olduğu için onu Santiago Bernabeu'ya getirmeye açık.