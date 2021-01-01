CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Real Madrid, West Ham'ın Eden Hazard için yaptığı teklifi reddetti

Tuchel'den Rüdiger'e: Kimse kulüpten büyük değildir
Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Antonio Rüdiger'e bir uyarıda bulundu.
Alman stoper ve Chelse arasında yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanmış değil.
Tuchel, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Rüdiger'in öneminin ve saha içinde ve dışında oynadığı rolün tamamen farkındayız.
"Bunda hiç şüphe yok. Fakat kimsenin bir kulüpten daha büyük olmadığı da doğru."
Real Madrid, West Ham'ın Eden Hazard teklifini reddetti
El Nacional, Real Madrid'in West Ham'ın Eden Hazard için yaptığı 25 milyon euroluk teklifi geri çevirdiğini bildirdi.
Real, 2019'da Chelsea'den ayrıldığından beri hayal kırıklığına uğratan Belçikalıyı göndermek istiyor
Ancak kulüp başkanı Florentino Perez, West Ham'ın 30 yaşındaki oyuncuyu için teklif ettiği paranın en az iki katını istiyor.
Carlo Ancelotti'nin gözü Ndidi'de
Naija'da yer alan habere göre Real Madrid, orta saha oyuncusu Casemiro'nun alternatifi olarak Wilfred Ndidi için bir hamle yapacak.
Carlo Ancelotti, Leicester'da geçirdiği süre boyunca Ndidi ile ilgilenmeye başladı ve orta sahada yedek oyunculara ihtiyacı olduğu için onu Santiago Bernabeu'ya getirmeye açık.