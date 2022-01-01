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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştı

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Vedat Muriqi. Lazio vs Triestina. 07.23.2021
Getty Images

Spurs, Dele Alli ve Doherty için tekliflere açık

2022-01-11T08:32:04.179Z

Sky Sports'a göre Tottenham, Dele Alli ve Matt Doherty için her türlü teklifi memnuniyetle karşılayacak.

Alli, bu sezon Antonio Conte'nin kadrosuna girip çıktı ve İtalyan menajeri henüz ikna edemedi.

Spurs, bu ay uygun teklifler alırlarsa çifti mutlu bir şekilde satacak.

Dele Alli, Spurs 2021-22
Getty

Lazio, Vedat Muriqi'yi kiralamayı kabul etti

2022-01-11T06:11:47.608Z

Fanatik'in haberine göre Lazio, Vedat Muriqi ile ilgili kararını devre arasında değiştirdi.

Kosovalı golcüye ödediği bonservis ücretini almada onu satmayı düşünmeyen fakat istediği teklifleri alamayan Roma ekibi, artık tecrübeli golcüyü kiralamaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe hâlâ devrede.

Vedat Muriqi Lazio
AA

Tottenham, Ndombele'yi satmaya hazır

2022-01-11T06:06:01.835Z

Daily Mail'in haberine göre Tanguy Ndombele, Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi potasına gireceğine dair umutlarını kaybetti ve ayrılabilir.

Kuzey Londra ekibi de onu satmaya hazır görünüyor.

탕기 은돔벨레
Getty Images