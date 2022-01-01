CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştı

Sky Sports'a göre Tottenham, Dele Alli ve Matt Doherty için her türlü teklifi memnuniyetle karşılayacak.

Alli, bu sezon Antonio Conte'nin kadrosuna girip çıktı ve İtalyan menajeri henüz ikna edemedi.

Spurs, bu ay uygun teklifler alırlarsa çifti mutlu bir şekilde satacak.