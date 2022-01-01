CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştı

Spurs, Dele Alli ve Doherty için tekliflere açık
Sky Sports'a göre Tottenham, Dele Alli ve Matt Doherty için her türlü teklifi memnuniyetle karşılayacak.
Alli, bu sezon Antonio Conte'nin kadrosuna girip çıktı ve İtalyan menajeri henüz ikna edemedi.
Spurs, bu ay uygun teklifler alırlarsa çifti mutlu bir şekilde satacak.
Lazio, Vedat Muriqi'yi kiralamayı kabul etti
Fanatik'in haberine göre Lazio, Vedat Muriqi ile ilgili kararını devre arasında değiştirdi.
Kosovalı golcüye ödediği bonservis ücretini almada onu satmayı düşünmeyen fakat istediği teklifleri alamayan Roma ekibi, artık tecrübeli golcüyü kiralamaya sıcak bakıyor.
Fenerbahçe hâlâ devrede.
Tottenham, Ndombele'yi satmaya hazır
Daily Mail'in haberine göre Tanguy Ndombele, Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi potasına gireceğine dair umutlarını kaybetti ve ayrılabilir.
Kuzey Londra ekibi de onu satmaya hazır görünüyor.